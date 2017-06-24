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18:13 (мск), источник: Фонтанка

Горсуд принял к рассмотрению иск защитников сквера на Савушкина

Вопрос о том, можно ли строить торговый центр в садике на улице Савушкина, решит суд.

Городской суд Петербурга принял к рассмотрению иск к администрации по делу о признании недействующим постановления Смольного от 24 января 2014 года № 22, позволяющего застроить сквер у дома 112 по улице Савушкина. Как сообщили «Фонтанке» 24 июня источники в градозащитном сообществе, иск был принят судом накануне. Первое заседание состоится 8 августа.

Ранее жители близлежащих домов собрали 3100 «живых» подписей против застройки этого сквера, ещё почти 2100 человек подписались под петицией «ВКонтакте». Горожане выступают за придание этому участку статуса рекреационной зоны, соответствующие поправки в Генплан и ПЗЗ уже подавались.

Справка:

«Фонтанка» писала, что в 2013 году Смольный в рамках международного сотрудничества предоставил 1,8 га в сквере на Савушкина ООО «Торговый центр «Астана» для строительства здания площадью до 52,6 тыс. кв. м. Компания намеревалась к 2018 году возвести комплекс с офисами, гостиницей и конгресс-центром. Инвестиции оцениваются в 3 млрд рублей.

С самого начала проект вызвал недовольство горожан. 29 марта 2016 года комиссия Смольного по землепользованию и застройке пошла навстречу жителям и изменила зонирование участка в Правилах землепользования и застройки, запретив здесь строительство торговых объектов. Однако 26 апреля того же года решение откатили назад.

Как выяснилось, в феврале 2016 года инвестор представил концепцию проекта губернатору Георгию Полтавченко и получил одобрение. Позднее проект ТЦ, разработанный бюро Lifequality evolution и архитектурной ассоциацией Литвинова, был представлен в рамках Петербургского экономического форума. Он предусматривает строительство трех корпусов, достигающих высоты 19 этажей. В них разместятся гостиницы и апартаменты, торговые площади, офисы и конференц-залы.

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