Шварценеггер и Макрон объединились против Трампа

Макрон резко критиковал решение президента США о выходе из Парижского соглашения 2015 года по климату.
В начале июня в соцсетях обрел огромную популярность лозунг Макрона «Сделаем нашу планету снова великой!», в котором французский лидер обыграл главный лозунг президентской кампании Трампа «Сделаем Америку снова великой!» и закрепил за собой репутацию «анти-Трампа».
Менее чем за 24 часа его лозунг «Сделаем нашу планету снова великой» ретвитнули более 140 тыс. раз, что оставило далеко позади предыдущего обладателя рекорда — телеведущего Сирила Хануну.
В новом видеоролике к заявлению Макрона присоединяется легенда Голливуда Арнольд Шварценеггер, главный герой фильма «Терминатор».
В размещенном в соцсетях 10-секундном клипе знаменитый киноактер и бывший губернатор Калифорнии заявляет, что для него «настоящая честь» встретиться с Макроном, и что они будут «работать вместе ради чистой энергии будущего».
Клип сопровождается надписью «С президентом Макроном, великим лидером!».
В апреле 2017 года Арнольд Шварценеггер получил французский орден Почетного легиона в знак признания его природоохранной деятельности.
На церемонии вручения ордена он заявил: «Мы устроили беспорядок, и теперь нам нужно от него избавиться… неважно, кто сейчас президент».