Шварценеггер и Макрон объединились против Трампа

Макрон резко критиковал решение президента США о выходе из Парижского соглашения 2015 года по климату.

В начале июня в соцсетях обрел огромную популярность лозунг Макрона «Сделаем нашу планету снова великой!», в котором французский лидер обыграл главный лозунг президентской кампании Трампа «Сделаем Америку снова великой!» и закрепил за собой репутацию «анти-Трампа».

Менее чем за 24 часа его лозунг «Сделаем нашу планету снова великой» ретвитнули более 140 тыс. раз, что оставило далеко позади предыдущего обладателя рекорда — телеведущего Сирила Хануну.