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19:30 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Шварценеггер и Макрон объединились против Трампа

Президент Франции Эммануэль Макрон нанес еще один удар по политике президента США Дональда Трампа в отношении изменения климата — на этот раз при поддержке звезды Голливуда Арнольда Шварценеггера, вместе с которым французский президент записал видеоролик.

Макрон резко критиковал решение президента США о выходе из Парижского соглашения 2015 года по климату.

В начале июня в соцсетях обрел огромную популярность лозунг Макрона «Сделаем нашу планету снова великой!», в котором французский лидер обыграл главный лозунг президентской кампании Трампа «Сделаем Америку снова великой!» и закрепил за собой репутацию «анти-Трампа».

Менее чем за 24 часа его лозунг «Сделаем нашу планету снова великой» ретвитнули более 140 тыс. раз, что оставило далеко позади предыдущего обладателя рекорда — телеведущего Сирила Хануну.

В новом видеоролике к заявлению Макрона присоединяется легенда Голливуда Арнольд Шварценеггер, главный герой фильма «Терминатор».

В размещенном в соцсетях 10-секундном клипе знаменитый киноактер и бывший губернатор Калифорнии заявляет, что для него «настоящая честь» встретиться с Макроном, и что они будут «работать вместе ради чистой энергии будущего».

Клип сопровождается надписью «С президентом Макроном, великим лидером!».

В апреле 2017 года Арнольд Шварценеггер получил французский орден Почетного легиона в знак признания его природоохранной деятельности.

На церемонии вручения ордена он заявил: «Мы устроили беспорядок, и теперь нам нужно от него избавиться… неважно, кто сейчас президент».

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
Комментарии
2
Иван Петров
Шварцу надо было сказать Трампу: аста ла виста, бэби.
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Сергей Костенко
Профессионалы...
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