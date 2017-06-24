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19:29 (мск), источник: Publika.md

Прогноз погоды на 25 июня

Завтра в Молдове ожидается переменная облачность, без осадков. Атмосферное давление нормальное. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха растет.

Источник: Publika.md

В Бричанах и Сороках плюс 28, в Бельцах на градус больше. В Оргееве 30 выше ноля, в Кишиневе 31. В Тирасполе и Леове термометры покажут +32, в Кагуле и Комрате — 33. В силу вступает желтый код метеоопасности из-за жары.

В ближайшие дни в Кишиневе до плюс 35, ночью — 19 градусов.

На морских курортах преимущественно солнечно. В Констанце 27 выше ноля, в Одессе 28. В Варне и Барселоне до 29, в Будве столбики термометров остановятся на отметке +33.

В Анталье — 37 выше ноля. В Ницце и Салониках — 33 градусов. На египетском побережье плюс 39.

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