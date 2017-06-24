Фурсенко: церковнославянский язык вряд ли станет обязательным предметом

В субботу пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков заявил, что изучение основ церковнославянского языка было бы целесообразно включить в школьную программу в России.

«С точки зрения обязательного предмета, я думаю, вряд ли, учитывая напряжённость нашего графика, я не думаю, что это возможно. Там есть же какая-то часть вариативная», — сказал Фурсенко журналистам.