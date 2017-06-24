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19:52 (мск), источник: РИА Новости

Фурсенко: церковнославянский язык вряд ли станет обязательным предметом

ГУРЗУФ, 24 июн — РИА Новости. Церковнославянский язык вряд ли станет обязательным предметом в школах России, считает помощник президента РФ Андрей Фурсенко.

Источник: РИА Новости

В субботу пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков заявил, что изучение основ церковнославянского языка было бы целесообразно включить в школьную программу в России.

«С точки зрения обязательного предмета, я думаю, вряд ли, учитывая напряжённость нашего графика, я не думаю, что это возможно. Там есть же какая-то часть вариативная», — сказал Фурсенко журналистам.

«Если какая-то школа захочет изучить это, то, наверное, не надо им мешать», — добавил он.

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