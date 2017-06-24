Фурсенко: церковнославянский язык вряд ли станет обязательным предметом
ГУРЗУФ, 24 июн — РИА Новости. Церковнославянский язык вряд ли станет обязательным предметом в школах России, считает помощник президента РФ Андрей Фурсенко.
ГУРЗУФ, 24 июн — РИА Новости. Церковнославянский язык вряд ли станет обязательным предметом в школах России, считает помощник президента РФ Андрей Фурсенко.
В субботу
«С точки зрения обязательного предмета, я думаю, вряд ли, учитывая напряжённость нашего графика, я не думаю, что это возможно. Там есть же
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