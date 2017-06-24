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20:20 (мск), источник: БЕЛТА

По улицам Минска прошла боевая техника

24 июня в Минске прошла генеральная репетиция парада, посвященного Дню Независимости Республики Беларусь.

Источник: БЕЛТА

Отмечается, что в этом году участие в параде примут 220 единиц боевой техники. Состав парадных расчетов при этом планируется увеличить до 27. Около трети образцов техники и вооружений, принимающих участие в мероприятии, модернизированы на белорусских предприятиях. Общая протяженность колонны составит около трех километров.

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