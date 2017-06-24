26 июня в части Киева появится горячая вода, — КГГА

Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев. «Укртрансгаз» и ОАО «Киевэнерго» достигли договоренности в вопросе погашения задолженности за транспортировку природного газа. «Киевэнерго» за счет полученных кредитных средств от ГП «Энергорынок» начало оплату долга: предприятие осуществило первую оплату в размере 20 млн гривен. Остаток долга, 41 млн гривен, ПАО «Киевэнерго» взяло на себя обязательство погасить в соответствии с графиком, — сказал Пантелеев.

Он добавил, что КГГА гарантирует обеспечить контроль за выполнением «Киевэнерго» взятых обязательств. В столице начали восстановление газоснабжения на ТЭЦ № 6. Ожидается, что развертывание технологических процессов займет 2−3 суток, а поставки горячей воды состоится с понедельника, 26 июня.

Напомним, 30 мая «Киевтрансгаз» прекратил газоснабжение ТЭЦ-6, которая обеспечивает горячей водой Оболонь, Троещину, Радужный и Лесной массивы Киева. Компания «Киевэнерго» заявила, что испытывает от такого отключения миллионные убытки, а киевляне могут остаться без горячей воды до октября. Минэнергоугля дало поручение «Киевтрансгаза» подключить к ТЭЦ-6 в Киеве, чтобы возобновить поставки горячей воды в несколько районов города. 24 июня «Укртрансгаз» снял ограничения на транспортировку газа для ТЭЦ-6.