Грозы пройдут в Казахстане 25 июня

По информации РГП «Казгидромет», в Акмолинской области местами ожидается гроза, днем усиление ветра 15−20 м/с.
В Южно-Казахстанской, Алматинской, Атырауской местами ожидается гроза. В Западно-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской местами — гроза, усилится ветер 15−20 м/с.
В Актюбинской, Жамбылской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, днем в Костанайской областях местами ожидается гроза, возможно выпадение града, усиление ветра 15−20, порывы 25 м/с.
В Мангистауской области местами — гроза, туман. Днем в Алматинской, местами в Восточно-Казахстанской области сохраняется сильная жара.
Днем местами в Кызылординской, Южно-Казахстанской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Костанайской областях местами ожидается чрезвычайная пожарная опасность.