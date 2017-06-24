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21:38 (мск), источник: Kazinform

Грозы пройдут в Казахстане 25 июня

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — С прохождением фронтальных разделов на большей части республики в воскресенье, 25 июня, сохраняется неустойчивая погода, местами ожидаются дожди, грозы, усиление ветра, возможно выпадение града. На юго-западе республики местами ожидается туман.

Источник: Kazinform

По информации РГП «Казгидромет», в Акмолинской области местами ожидается гроза, днем усиление ветра 15−20 м/с.

В Южно-Казахстанской, Алматинской, Атырауской местами ожидается гроза. В Западно-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской местами — гроза, усилится ветер 15−20 м/с.

В Актюбинской, Жамбылской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, днем в Костанайской областях местами ожидается гроза, возможно выпадение града, усиление ветра 15−20, порывы 25 м/с.

В Мангистауской области местами — гроза, туман. Днем в Алматинской, местами в Восточно-Казахстанской области сохраняется сильная жара.

Днем местами в Кызылординской, Южно-Казахстанской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Костанайской областях местами ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

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