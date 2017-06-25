Коллекцию Тутанхамона привезли в Астану

«Трехтысячелетняя история развития древнеегипетской цивилизации подарила современному миру богатое историко-культурное наследие. Третья часть известных миру памятников древней культуры и архитектуры расположена в Египте. Поздравляю с церемонией открытия выставки о древней истории! Эта выставка состоит из экспонатов, которые представляют поэтапную историю Египта. Эти исторические произведения говорят о прошлой эпохе. Я надеюсь, что выставка позволит узнать чуть больше об истории и культуре Египта», — зачитала приветствие главы Минкультуры и спорта РК А. Мухамедиулы его заместитель Актоты Райымкулова.

В рамках выставки были представлены предметы из коллекции Тутанхамона: инкрустированную полудрагоценными камнями позолоченную деревянную колесницу фараона, позолоченный деревянный трон, инкрустированный полудрагоценными камнями, наружный саркофаг, статуэтку девушки с жертвенными дарами и золотой воротник, инкрустированный полудрагоценными камнями.

Богатейшая история Египта нашла отражение в изделиях и артефактах разных исторических периодов, начиная от додинастийного периода и заканчивая средневековьем.

В продолжении мероприятия в большом конференц-зале музея с танцевальной программой выступил ансамбль «Реда». Ансамбль «Реда» одобрен правительством Египта «как группа, способная представлять египетский фольклор как в музыке, так в и танцах». Группа путешествовала по всему Египту, собирая народные танцы, а затем гастролировала по всему миру, продвигая эти танцы как изобразительное искусство, достойное уважения.

Выставка продлится до 3 августа.