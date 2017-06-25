Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Новая должность Евгении Васильевой: кем она стала
Генетики объяснили, почему одни люди умнее других
Борис Грызлов: Украина предприняла дерзкую попытку в Донбассе
Выпускные балы в России: как это было до революции и в СССР
США с сожалением встретили ответ России на новые санкции
«Я государству не доверяю. Меня уже много обманывали»Истории москвичей, желающих и не желающих попасть в программу реновации
Нарколог объяснил феномен "пьяного мальчика"
Находка на Алтае угрожает теории эволюции
Разрушительный град изрешетил машины в Хакасии (фото и видео)
Kia Rio: официальные фото новой модели
Недовольный промокший Медведев стал объектом для шуток – СМИ
Кучма об экономике Украины: Разваливаемся начисто!
18-летняя внучка Высоцкого выросла красавицей (фото)
Какие босоножки этим летом вошли в моду (фото)
Аваков: Бойцы ВСУ массово кончают с собой по возвращении из АТО
ЛНР о подробностях атаки ВСУ: Шли внаглую
Сделки с жильем будут заверять нотариусы
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Фоторепортажи
12Акции памяти прошли в день начала Великой Отечественной войны
10В Москве снесли последнюю хрущевку серии К-7
08:06 (мск), источник: Kazinform

Коллекцию Тутанхамона привезли в Астану

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — В Национальном музее Республики Казахстан состоялось открытие выставки «Памятники Древнего Египта», приуроченной к Международной специализированной выставке «ЭКСПО-2017» в Астане. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу музея.

5
фотографий

«Трехтысячелетняя история развития древнеегипетской цивилизации подарила современному миру богатое историко-культурное наследие. Третья часть известных миру памятников древней культуры и архитектуры расположена в Египте. Поздравляю с церемонией открытия выставки о древней истории! Эта выставка состоит из экспонатов, которые представляют поэтапную историю Египта. Эти исторические произведения говорят о прошлой эпохе. Я надеюсь, что выставка позволит узнать чуть больше об истории и культуре Египта», — зачитала приветствие главы Минкультуры и спорта РК А. Мухамедиулы его заместитель Актоты Райымкулова.

В рамках выставки были представлены предметы из коллекции Тутанхамона: инкрустированную полудрагоценными камнями позолоченную деревянную колесницу фараона, позолоченный деревянный трон, инкрустированный полудрагоценными камнями, наружный саркофаг, статуэтку девушки с жертвенными дарами и золотой воротник, инкрустированный полудрагоценными камнями.

Богатейшая история Египта нашла отражение в изделиях и артефактах разных исторических периодов, начиная от додинастийного периода и заканчивая средневековьем.

В продолжении мероприятия в большом конференц-зале музея с танцевальной программой выступил ансамбль «Реда». Ансамбль «Реда» одобрен правительством Египта «как группа, способная представлять египетский фольклор как в музыке, так в и танцах». Группа путешествовала по всему Египту, собирая народные танцы, а затем гастролировала по всему миру, продвигая эти танцы как изобразительное искусство, достойное уважения.

Выставка продлится до 3 августа.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Сборная России проиграла Мексике в матче Кубка конфедераций
Глава ЦРУ: РФ десятилетиями пыталась подорвать демократию в США
СМИ узнали, что ускорило распространение пламени в башне Лондона
Париж планирует представить всемирный пакт об окружающей среде
Американский боец нокаутировал Федора Емельяненко
Трамп прокомментировал отношения между американскими партиями
В Германии появились купюры номиналом в ноль евро
Спорт
Обидно. Cборная России проиграла Мексике свой лучший матч Сборная России, показав в матче с Мексикой (1:2) лучший футбол при Черчесове, проиграла и вылетела с Кубка конфедераций
Авто
«Манекен» — новый опасный способ «развода» на дороге «Авто Mail.Ru» предупреждает: мошенники придумали новый способ «заработка», жертвами которого могут стать водители грузовиков
Hi-Tech
iPhone 7 Plus подешевел на треть в России Эксперты Hi-Tech Mail.Ru выяснили, что смартфон продается на 34% дешевле, чем при старте продаж
Кино
Билан честно рассказал о взятках в шоу «Голос» и «Голос. Дети» Певец и наставник популярных музыкальных конкурсов дал откровенное интервью, в котором ответил на самые животрепещущие вопросы поклонников
Недвижимость
«Ловушки» для покупателей в торговых центрах
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Цены на жилье «заморозились» минимум на 10 лет
Как продать или купить гараж?
Леди
Какие пластические операции делали Монро, Дитрих и другие дивы Голливуда XX века Была ли красота див старого Голливуда «естественной» или матушка-природа работала в паре с пластическими хирургами?
Дети
Выпускница со сцены заявила о «липовой» медали одноклассницы Теперь специальная комиссия проверит все работы медалистов в этом районе.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь