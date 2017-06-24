«Джазовые вечера» завершил 15-летний гитарист из Минска

На финальном концерте у городской ратуши помимо прославленных джазменов завершил пятый сезон юный гитарист Влад Кучинский, который занимается музыкой с восьми лет.

В завершающем представлении выступили музыканты со всей страны: Роман Волознев (вокал, Минск), Андрей Усков (гитара, Витебск), Андрей Теребеж (саксофон, Минск), Иван Борисов (гитара, Солигорск), Максим Ласкутов (тромбон, Минск), Евгений Казак (саксофон, Гомель), Сергей Жемчужный (тенор-саксофон, Могилев). Специальный гость — заслуженный артист Республики Беларусь Валерий Шчарица (труба).

Открывала «Джазовые вечера» невероятная семилетняя пианистка София Курлович, которая покорила публику своей игрой.