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00:29 (мск), источник: Tengrinews

Мусульмане Казахстана празднуют Ораза Айт

Мусульмане Казахстана отмечают трехдневный праздник Ораза Айт, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

Верховный муфтий Казахстана Ержан хаджи Малгажыулы поздравил казахстанцев с праздником.

«Поздравляю с праздником Ораза Айт! Пусть Всевышний Аллах дарует вознаграждение и примет наши молитвы и посты, закяты и милостыни, а также благие деяния совершенные в этот священный месяц! Желаю каждой семье здоровья, благополучия, в работе успеха и процветания! Пусть Всевышний Аллах Своей Милостью позволит нам встречать этот священный месяц Рамазан из года в год! Пусть Всевышний дарует мир и согласие нашей земле, пусть процветает наше Независимое государство» — говорится в поздравлении муфтия на сайте Духовного управления мусульман Казахстана.

Малгажыулы напомнил, что в день праздника считается благом встать рано утром, одеться нарядно и совершить айт-намаз. Также желательно навестить и поздравить родителей, родственников и соседей, быть приветливыми со всеми, а также быть причастным к общей радости по случаю Ораза Айт. Ораза Айт является завершением самого важного для мусульман месяца в году — священного Рамадана, который отмечается на девятый месяц по лунному календарю.

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