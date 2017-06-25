Мусульмане Казахстана празднуют Ораза Айт

Верховный муфтий Казахстана Ержан хаджи Малгажыулы поздравил казахстанцев с праздником.

«Поздравляю с праздником Ораза Айт! Пусть Всевышний Аллах дарует вознаграждение и примет наши молитвы и посты, закяты и милостыни, а также благие деяния совершенные в этот священный месяц! Желаю каждой семье здоровья, благополучия, в работе успеха и процветания! Пусть Всевышний Аллах Своей Милостью позволит нам встречать этот священный месяц Рамазан из года в год! Пусть Всевышний дарует мир и согласие нашей земле, пусть процветает наше Независимое государство» — говорится в поздравлении муфтия на сайте Духовного управления мусульман Казахстана.