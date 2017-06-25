Мусульмане Казахстана празднуют Ораза Айт
Мусульмане Казахстана отмечают трехдневный праздник Ораза Айт, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Мусульмане Казахстана отмечают трехдневный праздник Ораза Айт, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Верховный муфтий Казахстана Ержан хаджи Малгажыулы поздравил казахстанцев с праздником.
«Поздравляю с праздником Ораза Айт! Пусть Всевышний Аллах дарует вознаграждение и примет наши молитвы и посты, закяты и милостыни, а также благие деяния совершенные в этот священный месяц! Желаю каждой семье здоровья, благополучия, в работе успеха и процветания! Пусть Всевышний Аллах Своей Милостью позволит нам встречать этот священный месяц Рамазан из года в год! Пусть Всевышний дарует мир и согласие нашей земле, пусть процветает наше Независимое государство» — говорится в поздравлении муфтия на сайте Духовного управления мусульман Казахстана.
Малгажыулы напомнил, что в день праздника считается благом встать рано утром, одеться нарядно и совершить