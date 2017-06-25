На аукционе в Бостоне продали бриллиантовые часы Аль Капоне и песню его авторства

Самым дорогим лотом стали карманные часы гангстера Аль Капоне, изготовленные в 1920-х годах в Чикаго. Трегольный платиновый циферблат на цепочке белого золота инкрустирован 72 бриллиантами и отмечен инициалами — АС. Неназванный покупатель заплатил за них больше $84 тысяч.

Также была продана рукопись лирической музыкальной композиции, сочиненной Аль Капоне в 1930-х годах в тюрьме Алькатрас, — за нее отдали почти $19 тысяч.

На аукционе также были проданы предметы, связанные со знаменитыми грабителями Бонни Паркер и Клайдом Бэрроу: ордеры на их арест ($8 тысяч), письмо, написанное Паркер незадолго до ее смерти ($16 тысяч), а также серебряное кольцо Паркер с тремя змеиными головами ($25 тысяч).

На аукционе присутствовали родственники легендарных грабителей. В ответ на вопрос организаторов, что бы подумал его дядя, узнав об аукционе, племянник Клайда Бэрроу заявил: «Он бы сказал: “Получите с этого столько денег, сколько сможете”».