В США выбрали самую некрасивую собаку в мире

Теперь хозяйка собаки Ширли Зиндлер получит приз в размере 1500 долларов и отправится со своим питомцем в Нью-Йорк для участия в телешоу.

Марта — бывшая собака-спасатель, рассказала Ширли Зиндлер. Из-за плохого содержания животное почти ослепло, но после нескольких операций зрение восстановилось.

Сообщается, что в финале Марте противостояли еще 13 претендентов, но бурый мастиф с огромными челюстями сразу же стал любимцем публики и судей.

В конкурсе, который традиционно проводится на выставке в городе Петалума, как правило, участвуют собаки, взятые из приютов для животных. Одна из целей конкурса — убедить желающих взять собаку из приюта, но еще колеблющихся, что, даже несмотря на физические отклонения, эти животные любят своих владельцев и не равнодушны к вниманию зрителей.