Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Завещание Алексея Баталова удивило родных
Любовь облегчает боль
Обвиняемая в гибели «пьяного» ребенка сделала заявление
Сын Тины Канделаки покорил пользователей Сети
США с сожалением встретили ответ России на новые санкции
«Я государству не доверяю. Меня уже много обманывали»Истории москвичей, желающих и не желающих попасть в программу реновации
Нарколог объяснил феномен "пьяного мальчика"
Находка на Алтае угрожает теории эволюции
Август 1941: тайна танкового погрома под Ленинградом
Внедорожный Mustang: новые причуды арабских шейхов
Недовольный промокший Медведев стал объектом для шуток – СМИ
Кучма об экономике Украины: Разваливаемся начисто!
18-летняя внучка Высоцкого выросла красавицей (фото)
Какие босоножки этим летом вошли в моду (фото)
Аваков: Бойцы ВСУ массово кончают с собой по возвращении из АТО
ЛНР о подробностях атаки ВСУ: Шли внаглую
Сделки с жильем будут заверять нотариусы
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Фоторепортажи
12Акции памяти прошли в день начала Великой Отечественной войны
10В Москве снесли последнюю хрущевку серии К-7
08:01 (мск), источник: Nur.kz

Как спасаются от жары в Центральной Азии

Сегодня в Ашхабаде — плюс 39 градусов, в Душанбе и Ташкенте — 38, в Бишкеке — 34, в Алматы — 32. А впереди июль, который даст жару еще больше. Впрочем, все наши страны к солнцепеку привыкли, и даже без кондиционеров спасаться от изнурительной жары наши люди умеют.

8
фотографий
8
фотографий
8
фотографий

КАЗАХСТАН

Если у таджиков и узбеков против жары есть глиняные дома, то у кыргызов и казахов — юрты. Например, в некоторых регионах Казахстана жители, хотя и не живут в юртах, но устанавливают их в летние месяцы во дворах своих домов и переселяются в жару туда. Только летом верхнюю часть жилища оставляют открытой, это своего рода вентиляция.

Что касается жаждоутоляющих напитков, то в Казахстане — это тоже горячий зеленый чай, а также кумыс и шубат.

ТУРКМЕНИСТАН

У туркмен есть национальный напиток из скисшего молока верблюдиц. Называется он «верблюжий чал», и готовят его благодаря естественному брожению молока при высокой температуре. Считается, что лучше всего жажду утоляет именно он.

Для приготовления этого напитка свежее молоко смешивают со «вчерашним» чалом. На сквашивание уходит до 4 часов. Еще примерно 7 часов нужно, чтобы напиток приобрел особенную текстуру, тонкий аромат и полноценный молочно-кислый вкус. Чал употребляют в течение суток после его приготовления.

ТАДЖИКИСТАН

Пожалуй, таджики остальную часть Центральной Азии не удивят — они спасаются от жары с помощью горячего зеленого чая. Садятся в тени чинар, желательно около водоемов, и выпивают чайники обжигающего напитка. Для путников вдоль таджикских трасс в летние месяцы торговцы продают и специальное средство, помогающий справиться с жарой, — чолоб.

Это тоже кисломолочный продукт, его производят из разбавленной чакки (чакка, она же сузьма, она же катык — это густое кислое молоко). Затем добавляют листики мяты, базилика и огромные куски льда. Всё, спасительный напиток готов. Часто его продают вдоль трасс в ведрах, черпают напиток из них пиалами и предлагают покупателям. Да, возможно, антисанитарно, но вкусно и, действительно, надолго утоляет жажду даже в самый зной.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Землетрясение силой 3 балла произошло недалеко от Алматы
Сборная России проиграла Мексике в матче Кубка конфедераций
Глава ЦРУ: РФ десятилетиями пыталась подорвать демократию в США
СМИ узнали, что ускорило распространение пламени в башне Лондона
Париж планирует представить всемирный пакт об окружающей среде
Американский боец нокаутировал Федора Емельяненко
Трамп прокомментировал отношения между американскими партиями
В Германии появились купюры номиналом в ноль евро
Спорт
Обидно. Cборная России проиграла Мексике свой лучший матч Сборная России, показав в матче с Мексикой (1:2) лучший футбол при Черчесове, проиграла и вылетела с Кубка конфедераций
Авто
«Манекен» — новый опасный способ «развода» на дороге «Авто Mail.Ru» предупреждает: мошенники придумали новый способ «заработка», жертвами которого могут стать водители грузовиков
Hi-Tech
iPhone 7 Plus подешевел на треть в России Эксперты Hi-Tech Mail.Ru выяснили, что смартфон продается на 34% дешевле, чем при старте продаж
Кино
Билан честно рассказал о взятках в шоу «Голос» и «Голос. Дети» Певец и наставник популярных музыкальных конкурсов дал откровенное интервью, в котором ответил на самые животрепещущие вопросы поклонников
Недвижимость
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Евгения Васильева стала секретарем ТСЖ элитного дома
В Петербурге подорожают коммунальные услуги
Как продать или купить гараж?
Леди
Какие пластические операции делали Монро, Дитрих и другие дивы Голливуда XX века Была ли красота див старого Голливуда «естественной» или матушка-природа работала в паре с пластическими хирургами?
Дети
Выпускница со сцены заявила о «липовой» медали одноклассницы Теперь специальная комиссия проверит все работы медалистов в этом районе.
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь