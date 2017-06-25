Как спасаются от жары в Центральной Азии

КАЗАХСТАН

Если у таджиков и узбеков против жары есть глиняные дома, то у кыргызов и казахов — юрты. Например, в некоторых регионах Казахстана жители, хотя и не живут в юртах, но устанавливают их в летние месяцы во дворах своих домов и переселяются в жару туда. Только летом верхнюю часть жилища оставляют открытой, это своего рода вентиляция.

Что касается жаждоутоляющих напитков, то в Казахстане — это тоже горячий зеленый чай, а также кумыс и шубат.

ТУРКМЕНИСТАН

У туркмен есть национальный напиток из скисшего молока верблюдиц. Называется он «верблюжий чал», и готовят его благодаря естественному брожению молока при высокой температуре. Считается, что лучше всего жажду утоляет именно он.

Для приготовления этого напитка свежее молоко смешивают со «вчерашним» чалом. На сквашивание уходит до 4 часов. Еще примерно 7 часов нужно, чтобы напиток приобрел особенную текстуру, тонкий аромат и полноценный молочно-кислый вкус. Чал употребляют в течение суток после его приготовления.

ТАДЖИКИСТАН

Пожалуй, таджики остальную часть Центральной Азии не удивят — они спасаются от жары с помощью горячего зеленого чая. Садятся в тени чинар, желательно около водоемов, и выпивают чайники обжигающего напитка. Для путников вдоль таджикских трасс в летние месяцы торговцы продают и специальное средство, помогающий справиться с жарой, — чолоб.

Это тоже кисломолочный продукт, его производят из разбавленной чакки (чакка, она же сузьма, она же катык — это густое кислое молоко). Затем добавляют листики мяты, базилика и огромные куски льда. Всё, спасительный напиток готов. Часто его продают вдоль трасс в ведрах, черпают напиток из них пиалами и предлагают покупателям. Да, возможно, антисанитарно, но вкусно и, действительно, надолго утоляет жажду даже в самый зной.