Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Нарколог объяснил феномен "пьяного мальчика"
Россияне не хотят видеть стандартные пачки сигарет
Глава МВД сообщил об итогах экспертизы крови «пьяного» ребенка
Астролог Василиса Володина показала редкое семейное фото
Ответ России на новые санкции США последовал на следующий день
Новый этап «Турецкого потока»: сколько стоит и кто финансирует? Путин дал старт стыковке частей газопровода и поздравил Эрдогана
Нарколог объяснил феномен "пьяного мальчика"
Находка на Алтае угрожает теории эволюции
Август 1941: тайна танкового погрома под Ленинградом
Внедорожный Mustang: новые причуды арабских шейхов
Недовольный промокший Медведев стал объектом для шуток – СМИ
Кучма об экономике Украины: Разваливаемся начисто!
18-летняя внучка Высоцкого выросла красавицей (фото)
Какие босоножки этим летом вошли в моду (фото)
Аваков: Бойцы ВСУ массово кончают с собой по возвращении из АТО
ЛНР о подробностях атаки ВСУ: Шли внаглую
Сделки с жильем будут заверять нотариусы
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Фоторепортажи
12Акции памяти прошли в день начала Великой Отечественной войны
10В Москве снесли последнюю хрущевку серии К-7
08:29 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

В воскресенье в Украине будет жарко — синоптики

КИЕВ, 25 июн — РИА Новости Украина. В воскресенье, 25 июня, синоптики прогнозируют жаркую погоду по всей территории Украины, сообщает Укргидрометцентр.

Источник: "РИА Новости" Украина

Грозы могут быть только на Закарпатье. В западных областях дневная температура составит от 27 до 31 градуса, северных — от 25 до 29 градусов. На востоке днем будет от 24 до 27 градусов, в центре — от 27 до 30 градусов. В Киеве днем от 26 до 28, без осадков. Прогноз погоды Укргидрометцентра на воскресенье.

Также о воскресной погоде сообщила cиноптик Наталия Диденко на своей странице в Facebook.

«Периодические дожди с грозами наиболее вероятные на севере, востоке Украины, в западных областях и в Винницкой. Юг и почти весь центр — в солнце. Температура воздуха завтра повысится до +25… +30 градусов. В Киеве завтра вероятность кратковременного дождя с грозой, температура уже больше будет напоминать лето, ожидается +26… +28 градусов. Настоящая жара начнется только на следующей неделе, с 28 июня», — сообщает Диденко.

Ранее сообщалось, что с запада Украины на восток страны идет циклон.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Сейчас в Вашингтоне
ясно
+25°
ясно
760 мм рт. ст.
повышенное
61 %
повышенная
2 м/с
легкий ветер
 Самолёт-разведчик 'вызывал огонь' на себя. Мнение
В Чили рассекретили документы времен Второй мировой войны
Самолёт-разведчик 'вызывал огонь' на себя. Мнение
Сборная России проиграла Мексике в матче Кубка конфедераций
Глава ЦРУ: РФ десятилетиями пыталась подорвать демократию в США
СМИ узнали, что ускорило распространение пламени в башне Лондона
Париж планирует представить всемирный пакт об окружающей среде
Американский боец нокаутировал Федора Емельяненко
Трамп прокомментировал отношения между американскими партиями
В Германии появились купюры номиналом в ноль евро
Спорт
Обидно. Cборная России проиграла Мексике свой лучший матч Сборная России, показав в матче с Мексикой (1:2) лучший футбол при Черчесове, проиграла и вылетела с Кубка конфедераций
Авто
«Манекен» — новый опасный способ «развода» на дороге «Авто Mail.Ru» предупреждает: мошенники придумали новый способ «заработка», жертвами которого могут стать водители грузовиков
Hi-Tech
iPhone 7 Plus подешевел на треть в России Эксперты Hi-Tech Mail.Ru выяснили, что смартфон продается на 34% дешевле, чем при старте продаж
Кино
Билан честно рассказал о взятках в шоу «Голос» и «Голос. Дети» Певец и наставник популярных музыкальных конкурсов дал откровенное интервью, в котором ответил на самые животрепещущие вопросы поклонников
Недвижимость
«Ловушки» для покупателей в торговых центрах
В Петербурге жену депутата осудили на 7 лет за квартирные аферы
Строительство на Васильевском острове признали незаконным
Конституционный суд защитил покупателей квартир с плохой историей
Леди
Какие пластические операции делали Монро, Дитрих и другие дивы Голливуда XX века Была ли красота див старого Голливуда «естественной» или матушка-природа работала в паре с пластическими хирургами?
Дети
Выпускница со сцены заявила о «липовой» медали одноклассницы Теперь специальная комиссия проверит все работы медалистов в этом районе.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь