В воскресенье в Украине будет жарко — синоптики

Грозы могут быть только на Закарпатье. В западных областях дневная температура составит от 27 до 31 градуса, северных — от 25 до 29 градусов. На востоке днем будет от 24 до 27 градусов, в центре — от 27 до 30 градусов. В Киеве днем от 26 до 28, без осадков. Прогноз погоды Укргидрометцентра на воскресенье.

Также о воскресной погоде сообщила cиноптик Наталия Диденко на своей странице в Facebook.

«Периодические дожди с грозами наиболее вероятные на севере, востоке Украины, в западных областях и в Винницкой. Юг и почти весь центр — в солнце. Температура воздуха завтра повысится до +25… +30 градусов. В Киеве завтра вероятность кратковременного дождя с грозой, температура уже больше будет напоминать лето, ожидается +26… +28 градусов. Настоящая жара начнется только на следующей неделе, с 28 июня», — сообщает Диденко.

Ранее сообщалось, что с запада Украины на восток страны идет циклон.