На Набережной Астаны появилось необычное кафе

Об этом сообщил аким района «Сарыарка» Арман Турлубек на своей странице в Facebook.

«Молодой предприниматель Жанболат Маратов инициировал создание уличного кафе Toffee Waffle в зоне, которая ранее почему-то всегда пустовала и оставалась незамеченной для большинства прогуливающихся», — написал он в свое блоге.

Теперь для удобства жителей и гостей столицы здесь установлены 30 комфортабельных стульев с высокой посадкой.