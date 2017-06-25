На Набережной Астаны появилось необычное кафе
Необычное кафе на Набережной появилось благодаря молодому столичному предпринимателю, пишет NUR.KZ.
Необычное кафе на Набережной появилось благодаря молодому столичному предпринимателю, пишет NUR.KZ.
Об этом сообщил аким района «Сарыарка» Арман Турлубек на своей странице в Facebook.
«Молодой предприниматель Жанболат Маратов инициировал создание уличного кафе Toffee Waffle в зоне, которая ранее
Теперь для удобства жителей и гостей столицы здесь установлены 30 комфортабельных стульев с высокой посадкой.