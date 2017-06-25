Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: неожиданные заявления Макрона про Путина и Россию
Любовь облегчает боль
Конец карьеры: какого актера не брали в кино из-за красоты
В чем секрет феноменальной популярности спиннеров
США с сожалением встретили ответ России на новые санкции
«Я государству не доверяю. Меня уже много обманывали»Истории москвичей, желающих и не желающих попасть в программу реновации
СМИ: неожиданные заявления Макрона про Путина и Россию
Новая должность Евгении Васильевой: кем она стала
Байкер одним пинком спровоцировал цепь аварий (видео)
Audi e-tron Sportback пойдет в серию
Недовольный промокший Медведев стал объектом для шуток – СМИ
Кучма об экономике Украины: Разваливаемся начисто!
18-летняя внучка Высоцкого выросла красавицей (фото)
Какие босоножки этим летом вошли в моду (фото)
Аваков: Бойцы ВСУ массово кончают с собой по возвращении из АТО
ЛНР о подробностях атаки ВСУ: Шли внаглую
Сделки с жильем будут заверять нотариусы
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Фоторепортажи
12«Смерть стоит того, чтобы жить»
12Пожары в Португалии унесли жизни более 60 человек
09:48 (мск), источник: Sputnik.md

Африканская жара наступает на Молдову: что прогнозируют метеорологи

КИШИНЕВ, 25 июн — Sputnik. Тем, кто сетовал на холодную весну, теперь, похоже, придется жаловаться на жаркое и душное лето.

Источник: Sputnik.md

В течение всей следующей рабочей ждать прохлады жителям республики не придется. В дневные часы столбик термометра будет неуклонно ползти вверх, достигая 34−37 градусов по Цельсию.

По данным, предоставленным Государственной гидрометеорологической службой, уже в понедельник, 26 июня, температура воздуха в дневные часы возрастет до плюс 34−36 градусов. Во второй рабочий день следующей недели в обеденные часы термометры будут уверенно стоять на отметке в плюс 34−35 градусов, к вечеру возможны кратковременные дожди и грозы, которые, однако, не охладят пыл знойного молдавского июня.

В среду, 27 июня, температурные показатели повторят метеорологическую картину вторника, а в четверг, 28 июня будет и того жарче. Жара всколыхнет столбики термометров по республике вплоть до плюс 36 градусов. Не менее знойно будет и в темное время суток. Так, в ночь с четверга на пятницу температурные максимумы достигнут 22−23 градусов.

Самыми знойными днями следующей недели окажутся пятница и суббота, когда температуры воздуха в дневные часы возрастет до плюс 37 градусов. Поспать в прохладе в уикенд гражданам страны не придется. В ночь с четверга на пятницу метеорологи прогнозируют температурные максимумы по стране вплоть до 23 градусов.

Напомним, что согласно рекомендациям медиков, в самые знойные часы следует, по возможности, находиться в помещении и не проводить значительное время на открытом солнце. Также немаловажно употреблять, как минимум, 2 литра чистой питьевой воды в день, в дневные часы носить головные уборы и одежду из легкой натуральной ткани.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Сейчас в Вашингтоне
переменная облачность
+26°
переменная облачность
760 мм рт. ст.
повышенное
48 %
оптимальная
3 м/с
легкий ветер
Мессенджер Telegram могут в любой момент заблокировать
Эрдоган ответил на требование закрыть военную базу в Катаре
Глава ЦРУ: РФ десятилетиями пыталась подорвать демократию в США
СМИ узнали, что ускорило распространение пламени в башне Лондона
Сборная России по футболу записала видеообращение к фанатам
Американский боец нокаутировал Федора Емельяненко
В Пакистане погибли 123 человека при взрыве цистерны с топливом
В Германии появились купюры номиналом в ноль евро
Спорт
Сборная России завершила выступление на Кубке конфедераций Официальные лица и главный тренер команды Станислав Черчесов остались довольны самоотдачей игроков и прогрессом, которого удалось достичь с августа прошлого года
Авто
«Манекен» — новый опасный способ «развода» на дороге «Авто Mail.Ru» предупреждает: мошенники придумали новый способ «заработка», жертвами которого могут стать водители грузовиков
Hi-Tech
iPhone 7 Plus подешевел на треть в России Эксперты Hi-Tech Mail.Ru выяснили, что смартфон продается на 34% дешевле, чем при старте продаж
Кино
Билан честно рассказал о взятках в шоу «Голос» и «Голос. Дети» Певец и наставник популярных музыкальных конкурсов дал откровенное интервью, в котором ответил на самые животрепещущие вопросы поклонников
Недвижимость
«Ловушки» для покупателей в торговых центрах
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Цены на жилье «заморозились» минимум на 10 лет
Как продать или купить гараж?
Леди
Какие пластические операции делали Монро, Дитрих и другие дивы Голливуда XX века Была ли красота див старого Голливуда «естественной» или матушка-природа работала в паре с пластическими хирургами?
Дети
Выпускница со сцены заявила о «липовой» медали одноклассницы Теперь специальная комиссия проверит все работы медалистов в этом районе.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь