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09:21 (мск), источник: РИА Новости

Путин поздравил российских мусульман с праздником Ураза-Байрам

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил российских мусульман с праздником Ураза-Байрам, отметив их роль в поддержании мира и укреплении дружбы и взаимопонимания между народами, сообщает пресс-служба Кремля.

Источник: РИА Новости

Президент назвал Ураза-Байрам праздником, который «несет в себе глубокий нравственный смысл, олицетворяет радость обновления, стремление к самосовершенствованию, готовность творить добро, помогать нуждающимся». Также он отметил, бережное отношение российских мусульман к богатому духовному, историческому наследию предков.

«Самого искреннего уважения заслуживает деятельное участие мусульманских организаций в общественной, культурной жизни страны, в реализации востребованных благотворительных, образовательных, просветительских, патриотических инициатив. И конечно, особо отмечу их роль в поддержании гражданского мира и согласия, укреплении дружбы и взаимопонимания между людьми», — говорится в телеграмме.

Комментарии
1
Александр Моисеев
С праздником, мусульмане!
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