Путин поздравил российских мусульман с праздником Ураза-Байрам

Президент назвал Ураза-Байрам праздником, который «несет в себе глубокий нравственный смысл, олицетворяет радость обновления, стремление к самосовершенствованию, готовность творить добро, помогать нуждающимся». Также он отметил, бережное отношение российских мусульман к богатому духовному, историческому наследию предков.

«Самого искреннего уважения заслуживает деятельное участие мусульманских организаций в общественной, культурной жизни страны, в реализации востребованных благотворительных, образовательных, просветительских, патриотических инициатив. И конечно, особо отмечу их роль в поддержании гражданского мира и согласия, укреплении дружбы и взаимопонимания между людьми», — говорится в телеграмме.