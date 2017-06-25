Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: неожиданные заявления Макрона про Путина и Россию
Россияне не хотят видеть стандартные пачки сигарет
Появилась первая реакция западных СМИ на фильм Стоуна о Путине
Выпускные балы в России: как это было до революции и в СССР
США с сожалением встретили ответ России на новые санкции
«Я государству не доверяю. Меня уже много обманывали»Истории москвичей, желающих и не желающих попасть в программу реновации
СМИ: неожиданные заявления Макрона про Путина и Россию
Новая должность Евгении Васильевой: кем она стала
Байкер одним пинком спровоцировал цепь аварий (видео)
Audi e-tron Sportback пойдет в серию
Недовольный промокший Медведев стал объектом для шуток – СМИ
Кучма об экономике Украины: Разваливаемся начисто!
18-летняя внучка Высоцкого выросла красавицей (фото)
Какие босоножки этим летом вошли в моду (фото)
Аваков: Бойцы ВСУ массово кончают с собой по возвращении из АТО
ЛНР о подробностях атаки ВСУ: Шли внаглую
«Ловушки» для покупателей в торговых центрах
В России подешевели частные дома
Фоторепортажи
12«Смерть стоит того, чтобы жить»
12Пожары в Португалии унесли жизни более 60 человек
10:03 (мск), источник: Ежедневник.by

Польские чиновники ратуют за исключение Беловежской пущи из списка ЮНЕСКО

Министр окружающей среды Польши Ян Шишко обратился в прокуратуру, чтобы решить вопрос об исключении Беловежской пущи из списка всемирного природного наследия ЮНЕСКО.

Источник: Ежедневник.by

В ходе выступления, которое транслировал телеканал TVN24, Шишко заявил, что лесной массив в 2014 году попал в список ЮНЕСКО в нарушение международного права, сообщает TUT.BY со ссылкой на РИА Новости.

По словам польского министра, после того как пуща была включена в список всемирного природного наследия ЮНЕСКО, на территории заповедника стало невозможно ведение деятельности человека. Возникло требование ограничить использование лесов пущи. При этом, по словам министра, начали гибнуть деревья — их уничтожают болезни и насекомые. Кроме того, невозможность мелиорации, по его мнению, также негативно влияет на фауну пущи.

Шишко рассказал, что видит возможность разрешить ситуацию, внеся Беловежскую пущу в список культурного наследия ЮНЕСКО, исключив ее из списка природного наследия.
Министр убежден, что в отношении пущи имеется юридическое противоречие.

«С одной стороны, есть правила ЕС, которые требуют защиты леса, а это требует проведения работ. С другой стороны — правила ЮНЕСКО, которые запрещают любое вмешательство человека», — сказал он.

Беларусь против

Инициативу министра окружающей среды Польши Яна Шишко Sputnik прокомментировал начальник управления биологического и ландшафтного разнообразия Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси Николай Свидинский. По его мнению, изменение нынешнего статуса Беловежской пущи как объекта всемирного природного наследия ЮНЕСКО нежелательно.

Он отметил, что решение о смене статуса пущи распространится и на ее белорусскую часть, а смена статуса заповедника повлечет за собой появление там новых дорог, маршрутов и превращение в будущем пущи в инфраструктурный объект.

«Вопрос статуса объекта всемирного наследия будет рассмотрен на сессии комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, которая состоится в Кракове (Польша) 2—12 июля», — рассказал он.

Свидинский также обратил внимание, что к части Беловежской пущи, расположенной на территории Беларуси, никаких претензий нет.

Скандал вокруг Беловежской пущи

Уже больше месяца в Польше бушует скандал из-за вырубки деревьев в Беловежской пуще. Польские власти утверждают, что разрешили спиливать только сухостой и зараженные жуком-короедом деревья. Экологи протестуют и требуют дать реликтовому лесу самостоятельно справиться с естественными процессами обновления массива. По их мнению, власти Польши руководствуются не экологическими, а экономическими мотивами.

16 июня Еврокомиссия открыла производство против Польши в связи с вырубкой деревьев в Беловежской пуще. Она обвинила Польшу в нарушении европейских природоохранных законодательных актов. Согласно правилам, у страны, в отношении которой открыто производство в связи с нарушением законодательства ЕС, есть два месяца на предоставление пояснений. Однако в данном случае ЕК сократила время в связи с тем, что вырубка деревьев может нанести непоправимый ущерб. Если в течение месяца не будет никакого ответа со стороны польского правительства или ответ Варшавы не удовлетворит Брюссель, Еврокомиссия отправит второе напоминание. Следующим этапом производства является судебное разбирательство в Суде Евросоюза, который может наложить на Польшу высокие финансовые санкции.

Беловежская пуща — один из крупнейших и древнейших лесных массивов равнинной Европы. Его территория разделена государственной границей на две части — белорусскую и польскую. Часть территории Беловежской пущи — польский государственный национальный парк — был внесен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО еще в 1979 году, а в 1992 году в природоохранную зону была внесена часть белорусского национального парка. В 2014 году в список был внесен единый трансграничный объект.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Сделано в Беларуси. Промышленная и бытовая химия: разрыв с Керимовым и новая БКК
Эрдоган ответил на требование закрыть военную базу в Катаре
Глава ЦРУ: РФ десятилетиями пыталась подорвать демократию в США
СМИ узнали, что ускорило распространение пламени в башне Лондона
Сборная России по футболу записала видеообращение к фанатам
Американский боец нокаутировал Федора Емельяненко
В Пакистане погибли 123 человека при взрыве цистерны с топливом
В Германии появились купюры номиналом в ноль евро
Спорт
Сборная России завершила выступление на Кубке конфедераций Официальные лица и главный тренер команды Станислав Черчесов остались довольны самоотдачей игроков и прогрессом, которого удалось достичь с августа прошлого года
Авто
«Манекен» — новый опасный способ «развода» на дороге «Авто Mail.Ru» предупреждает: мошенники придумали новый способ «заработка», жертвами которого могут стать водители грузовиков
Hi-Tech
iPhone 7 Plus подешевел на треть в России Эксперты Hi-Tech Mail.Ru выяснили, что смартфон продается на 34% дешевле, чем при старте продаж
Кино
Билан честно рассказал о взятках в шоу «Голос» и «Голос. Дети» Певец и наставник популярных музыкальных конкурсов дал откровенное интервью, в котором ответил на самые животрепещущие вопросы поклонников
Недвижимость
В Москве перестали строить торговые центры
Риелторы рассказали о самых дешевых квартирах в аренду в Москве
Покупку квартиры предложили подтверждать отпечатками пальцев
Как продать или купить гараж?
Леди
Какие пластические операции делали Монро, Дитрих и другие дивы Голливуда XX века Была ли красота див старого Голливуда «естественной» или матушка-природа работала в паре с пластическими хирургами?
Дети
Выпускница со сцены заявила о «липовой» медали одноклассницы Теперь специальная комиссия проверит все работы медалистов в этом районе.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь