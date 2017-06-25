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09:35 (мск), источник: РИА Новости

В Москве тысячи мусульман совершили молитву по случаю Ураза-байрам

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Тысячи мусульман совершили праздничный намаз в московской Соборной мечети, где с поздравительным словом к верующим обратился глава Совета муфтиев России шейх Равиль Гайнутдин.

Ураза-байрам — название «праздника разговения» на тюркских языках. По-арабски он называется «Ид аль-Фитр». По преданию, установил его сам пророк Мухаммед в 624 году. В этот день среди мусульман принято поздравлять друг друга словами: «Ид мубарак!» (благословенного праздника!).

«Мы исполнили предписанный пост … В это благословенное время Рамадан каждый старался воздерживаться не только от пищи и питья, но даже от сквернословия, ругательных, обидных слов, не говоря уже о грубости, обмане, сеянии смуты, вражды, кровопролития и убийства. К сожалению, много еще на Земле тех, кто даже в этот священный месяц не может усмирить себя, не может провести свой день без совершения зла и греха, без крови и разрушения — что категорически противоречит повелению Аллаха», — обратился к верующим Гайнутдин.

Также он зачитал собравшимся поздравления с праздником Ураза-байрам от президента России Владимира Путина, председателя правительства РФ Дмитрия Медведева, мэра Москвы Сергея Собянина. Затем верующие совершили праздничную молитву.

В столице праздничные намазы также прошли в Исторической мечети, Мемориальной мечети на Поклонной горе, мечети «Ярдям» в Отрадном и на выделенных властями города площадках.

Праздник Ураза-байрам отмечается в честь окончания поста в священный для мусульман месяц Рамадан, во время которого все верующие (за исключением ряда категорий — например, стариков и детей) все светлое время суток воздерживаются от еды, питья и развлечений, а также совершают особую ночную молитву — таравих. В конце каждого светового дня ограничения снимались и верующие собирались на ифтары — совместные разговения.

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