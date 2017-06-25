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11:16 (мск), источник: KrasnodarMedia.su

Прогноз погоды в Краснодарском крае на следующую неделю

Краснодар, 25 июня, KrasnodarMedia. На предстоящей неделе на Кубани синоптики обещают преимущественно сухую и жаркую погоду, сообщает ИА KrasnodarMedia.

В Краснодар пришло лето — всю неделю синоптики обещают ясную или малооблачную погоду — 30−33 выше нуля всю неделю. До 34 тепла — к выходным. В утренние часы в кубанской столице 20−22 выше нуля. Осадков синоптики предварительно не прогнозируют.

В Анапе на предстоящей неделе будет ясно и тепло — всю неделю температура воздуха будет держаться в пределах 29−31 выше нуля. Море прогрелось до 22 тепла. Атмосферное давление стабильное — до 757 мм ртутного столба.

Ясно или малооблачно будет всю неделю в Геленджике — 26−29 выше нуля на кубанском курорте. Температура воздуха в утренние часы — от 19 до 23 выше нуля. Температура морской воды — 21 выше нуля.

В Сочи будет немного прохладнее, чем в среднем на курортах края, но температура воздуха будет комфортной для летнего отдыха — 26−28 выше нуля всю неделю. В четверг и пятницу возможны кратковременные дожди. Температура морской воды — 21 выше нуля.

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