Прогноз погоды в Краснодарском крае на следующую неделю

В Краснодар пришло лето — всю неделю синоптики обещают ясную или малооблачную погоду — 30−33 выше нуля всю неделю. До 34 тепла — к выходным. В утренние часы в кубанской столице 20−22 выше нуля. Осадков синоптики предварительно не прогнозируют.

В Анапе на предстоящей неделе будет ясно и тепло — всю неделю температура воздуха будет держаться в пределах 29−31 выше нуля. Море прогрелось до 22 тепла. Атмосферное давление стабильное — до 757 мм ртутного столба.

Ясно или малооблачно будет всю неделю в Геленджике — 26−29 выше нуля на кубанском курорте. Температура воздуха в утренние часы — от 19 до 23 выше нуля. Температура морской воды — 21 выше нуля.

В Сочи будет немного прохладнее, чем в среднем на курортах края, но температура воздуха будет комфортной для летнего отдыха — 26−28 выше нуля всю неделю. В четверг и пятницу возможны кратковременные дожди. Температура морской воды — 21 выше нуля.