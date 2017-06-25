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11:35 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Дождливая рабочая неделя ожидает жителей Иркутска

Температура воздуха будет колебаться от +23 до +29°C.

Источник: IrkutskMedia.ru

Дожди прогнозируют в Иркутске на предстоящей рабочей неделе. Температура воздуха в дневные часы будет колебаться в среднем от +23 до +29°C. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на Gismeteo.

В понедельник, 26 июня, малооблачно, ожидаются небольшие дожди, грозы. Температура воздуха составит +29°C. Ветер северный, 5 м/с.

Во вторник, 27 июня, будет малооблачно, возможны небольшие дожди, грозы. Столбик термометра покажет +25°C. Ветер северо-западный, 10 м/с.

В среду, 28 июня, облачно, ожидаются дожди, грозы. Температура воздуха будет около +23°C. Ветер северо-западный, 7 м/с.

В четверг, 29 июня, будет малооблачно, возможны дожди, грозы. Столбик термометра установится на отметке +25°C. Ветер западный, 6 м/с.

В пятницу, 30 июня, установится ясная погода. За окном будет +27°C. Ветер юго-восточный, 7 м/с.

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