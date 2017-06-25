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11:31 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Татары и башкиры Приморья в 25-й раз отпраздновали Сабантуй

Фоторепортаж.

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фотографий
15
фотографий
15
фотографий

Владивосток, 25 июня, PrimaMedia.

Национальный праздник татар и башкир Сабантуй прошел в парке Минного городка в предстоящую субботу, 24 июня. В текущем году празднование окончания полевых работ стало юбилейным — на территории края его отпраздновали уже в 25 раз подряд. Гостей праздника, собравшихся в парке Минного городка ждали национальные угощения, традиционные спортивные состязания и яркий концерт. Самые яркие кадры Сабантуя-2017 — в фоторепортаже ИА PrimaMedia.

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