Татары и башкиры Приморья в 25-й раз отпраздновали Сабантуй

Владивосток, 25 июня, PrimaMedia.

Национальный праздник татар и башкир Сабантуй прошел в парке Минного городка в предстоящую субботу, 24 июня. В текущем году празднование окончания полевых работ стало юбилейным — на территории края его отпраздновали уже в 25 раз подряд. Гостей праздника, собравшихся в парке Минного городка ждали национальные угощения, традиционные спортивные состязания и яркий концерт. Самые яркие кадры Сабантуя-2017 — в фоторепортаже ИА PrimaMedia.