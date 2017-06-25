Небольшое похолодание принесет охотский антициклон в Приморье в начале новой недели

Владивосток, 25 июня, PrimaMedia.

В начале новой рабочей недели в Приморье немного похолодает, ночной фон температуры воздуха понизится на 3−5 °С по сравнению с ночной температурой в выходные дни. Прохладно будет и днем, особенно в прибрежных районах. С середины недели столбик термометра снова пойдет в рост, в континентальных районах края ожидается жаркая погода до +32 °С. Существенных осадков не ожидается, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на данные Примгидромета.

На предстоящей неделе определять погодные условия в Приморье будет антициклон, смещающийся с Хабаровского края в сторону Японского моря. Похолодание обусловит вторжение холодного воздуха с Охотского моря. Средние значения температура воздуха ночью +8…+13 °С, на северо-востоке края +2…+7 °С. Максимальная температура воздуха днём +20…+27 °С, на северо-востоке и на побережье +12…+21 °С.

В дальнейшем континентальные районы Приморья окажутся в теплом секторе циклона, который будет смещаться над северными районами Китая.

В крае потеплеет на 3−5 градусов, в континентальных районах ожидается жаркая погода до +32 °С. К середине недели в континентальных районах жаркая погода сохранится. В конце дня в среду на западе края с приближением фронтальных разделов возможен дождь. Антициклон с Японского моря перекочует в Тихий океан, на прибрежные районы будет выноситься влажная воздушная масса с акватории Японского моря. На побережье усилятся туманы, временами с моросью. Температурный фон существенно не изменится.

Во Владивостоке осадков не ожидается, только к середине недели возможны морось и туман. В начале недели ночь и день ожидаются прохладными. Минимальная температура воздуха +10…+12 °С, максимальная днём +14…+16 °С. В дальнейшем потеплеет на 2−3 градуса.