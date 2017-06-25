Летний отдых в Украине: не дешевле заграницы

Рекорды по стоимости проживания бьет Одесса, которая догнала Турцию. Подробнее — в инфографике РИА Новости Украина.

На побережьях Черного и Азовского морей для обеспечения безопасности и порядка с июня по сентябрь включительно будут дежурить 1,2 тысячи полицейских, сообщил ранее заместитель главы Национальной полиции Украины Александр Фацевич.