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11:09 (мск), источник: Sputniknews.kz

Князь Монако привез на ЭКСПО цирк Монте-Карло

АСТАНА, 25 июн — Spunik. Его Светлость Принц Альберт II и Ее Светлость Принцесса Стефания открыли Национальный день Княжества Монако.

Источник: Sputniknews.kz

«Я рад, что выставка “ЭКСПО” в Астане позволила мне снова приехать в Казахстан и усилить связь, которая существует между нашими странами. Монако счастливо участвовать в этом мероприятии мирового значения и гордится тем, что одной из первых стран подтвердило свое участие в выставке», — сказал Альберт II, поднявшись на сцену ЭКСПО.

Он также напомнил о словах посла Монако в Казахстане Эвелин Жён, которая отметила, что, несмотря на большие, на первый взгляд, различия в истории, размерах и культуре, у стран много общего, в том числе общая направленность в сторону экологичной и «зеленой» экономики.

Его Светлость подчеркнул, что поддерживает цели, высказанные президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаев 9 июня на церемонии открытия ЭКСПО-2017.

«Мы хотели бы поздравить с принятым решением сделать к 2050 году 50% всей энергии Казахстана “зеленой”. И это не случайно, что тематика энергетики будущего была выбрана одной из главных тем этой выставки. Моя страна внесет свой скромный вклад в это общее дело планетарного масштаба, которым является борьба против последствий глобального потепления и обеспечение достойных условий жизни для будущих поколений», — заверил князь Монако.

В Национальный день глава государства Нурсултан Назарбаев и Принц Альберт II вместе посетили на ЭКСПО павильоны Монако и Казахстана.

От казахстанской стороны со сцены выступил председатель сената парламента Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев.

Бывший заместитель генерального секретаря ООН и экс-генеральный директор отделения ООН в Женеве говорил по-французском. Он отметил важную роль сотрудничества между двумя странами, а также поздравил мусульман с праздником Ораза айт.

После официальной части на сцену поднялись участники Международного циркового фестиваля Монте-Карло.

На праздник также приехал генеральный менеджер велокоманды «Астана» Александр Винокуров, который стал спонсором разработки велосипеда на солнечных батареях, представленного в павильоне Монако на ЭКСПО-2017.

Олимпийский чемпион, победитель велогонки Вуэльта Испании-2006 является послом ЭКСПО-2017. В настоящее время Александр Винокуров проживает с семьей в Монако.

Павильон Монако «Отображение будущего» является одним из самых больших на ЭКСПО — 750 квадратных метров. И здесь представлены достижения страны в области перехода к «зеленой» экономике.

Княжество делает акцент на интеллектуальный подход в воплощении проектов в стране, с точки зрения экологической осведомленности.

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