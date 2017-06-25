Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Завещание Алексея Баталова удивило родных
Гид по летним диетам
Появилась первая реакция западных СМИ на фильм Стоуна о Путине
Выпускные балы в России: как это было до революции и в СССР
США с сожалением встретили ответ России на новые санкции
«Я государству не доверяю. Меня уже много обманывали»Истории москвичей, желающих и не желающих попасть в программу реновации
СМИ: неожиданные заявления Макрона про Путина и Россию
Новая должность Евгении Васильевой: кем она стала
Байкер одним пинком спровоцировал цепь аварий (видео)
Audi e-tron Sportback пойдет в серию
Недовольный промокший Медведев стал объектом для шуток – СМИ
Кучма об экономике Украины: Разваливаемся начисто!
У известной 43-летней актрисы роман с 21-летним парнем (фото)
Виктория Сваровски вышла замуж в платье весом 46 кг (фото)
Аваков: Бойцы ВСУ массово кончают с собой по возвращении из АТО
ЛНР о подробностях атаки ВСУ: Шли внаглую
«Ловушки» для покупателей в торговых центрах
В России подешевели частные дома
Фоторепортажи
1450-летие Николь Кидман
10Умер Гельмут Коль
11:23 (мск), источник: VLADNEWS

Эксперт: Акула, пойманная на острове Путятин, была еще молода

Специалист прокомментировал недавнее появление акулы в крае.

Источник: VLADNEWS

Доктор биологических наук, главный научный сотрудник Тихоокеанского океанологического института им. В. И. Ильичева ДВО РАН Владимир Раков прокомментировал недавнее появление акулы в Приморье, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Напомним, ранее агентство сообщало, что местные жители острова Путятин выловили из моря акулу. По словам Владимира Ракова, на снимках запечатлена обыкновенная небольшая (молодая) сельдевая акула.

«Это хорошо видно по длинным и острым зубам, загнутым внутрь — у большой белой акулы зубы крупнее, по краю зазубрены, расположены ровным рядом, и для нее характерна своя “улыбка”, по заостренному конусообразному рылу — у белой акулы оно притуплено, и характерной окраске брюшной стороны — у белой акулы и акулы мако брюхо чисто белое», — комментирует главный научный сотрудник Тихоокеанского океанологического института им. В. И. Ильичева ДВО РАН.

Однако специалист заверяет, что относиться к сельдевым акулам стоит с осторожностью.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Эксперт: Акула, пойманная на острове Путятин, была еще молода
Эрдоган ответил на требование закрыть военную базу в Катаре
Глава ЦРУ: РФ десятилетиями пыталась подорвать демократию в США
Число жертв возгорания бензовоза в Пакистане выросло до 140
Сборная России по футболу записала видеообращение к фанатам
Американский боец нокаутировал Федора Емельяненко
Рогозин в шутку предложил построить в Сербии деревянные С-300
В Германии появились купюры номиналом в ноль евро
Спорт
Сборная России завершила выступление на Кубке конфедераций Официальные лица и главный тренер команды Станислав Черчесов остались довольны самоотдачей игроков и прогрессом, которого удалось достичь с августа прошлого года
Авто
«Манекен» — новый опасный способ «развода» на дороге «Авто Mail.Ru» предупреждает: мошенники придумали новый способ «заработка», жертвами которого могут стать водители грузовиков
Hi-Tech
iPhone 7 Plus подешевел на треть в России Эксперты Hi-Tech Mail.Ru выяснили, что смартфон продается на 34% дешевле, чем при старте продаж
Кино
Билан честно рассказал о взятках в шоу «Голос» и «Голос. Дети» Певец и наставник популярных музыкальных конкурсов дал откровенное интервью, в котором ответил на самые животрепещущие вопросы поклонников
Недвижимость
«Ловушки» для покупателей в торговых центрах
В Петербурге жену депутата осудили на 7 лет за квартирные аферы
Строительство на Васильевском острове признали незаконным
Конституционный суд защитил покупателей квартир с плохой историей
Леди
Какие пластические операции делали Монро, Дитрих и другие дивы Голливуда XX века Была ли красота див старого Голливуда «естественной» или матушка-природа работала в паре с пластическими хирургами?
Дети
Выпускница со сцены заявила о «липовой» медали одноклассницы Теперь специальная комиссия проверит все работы медалистов в этом районе.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь