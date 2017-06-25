В Сочи изменят схему транспортного движения, чтобы туристы добирались к морю без проблем
Краснодар, 25 июня, KrasnodarMedia. Власти Сочи хотят изменить схему движения транспортных потоков, чтобы облегчить туристам путь к морю.
Краснодар, 25 июня, KrasnodarMedia. Власти Сочи хотят изменить схему движения транспортных потоков, чтобы облегчить туристам путь к морю.
Созданная к Олимпиаде транспортная инфраструктура с
Благодаря Олимпиаде Сочи получил современную транспортную инфраструктуру — одну из лучших стране. Однако на отдельных участках дорог пробки остаются, а летом усугубляются. Одна из причин — неравномерное распределение автотрафика. В частности, загруженность дублера на сегодня — чуть выше 40 процентов. У объездной — и того меньше. Основная часть водителей
Еще одним сложным направлением является Лазаревский район. В следующем году федеральные дорожники построят здесь сразу пять надземных пешеходных переходов — три в Лоо и по одному в Якорной щели и Вардане. Но пока проблемы остаются. Особенно на въезде в центр города — на Мамайском перевале. Уже в ближайшее время здесь снесут торговый объект, расположенный у дороги. В перспективе на освободившемся участке проложат еще одну — четвертую полосу движения. А пока создана специальная комиссия, которая в ближайшие дни должна предложить хотя бы временную схему движения, чтобы разгрузить этот проблемный узел. Рассматриваются различные варианты — от введения реверса в утренние часы пик до организации дежурства регулировщика.
— Например, на
Мэр Сочи поставил задачу, чтобы туристы к морю добирались без проблем. Еще одна мера, призванная увеличить пропускную способность дорог, организация дежурств на пешеходных переходах. Глава города обратился к сотрудникам ГАИ с просьбой не отказываться от помощи казаков, которые в прошлом году формировали групповые переходы через проезжую часть.
У вновь созданной комиссии несколько дней на то, чтобы представить свои предложения по улучшению ситуации. Все варианты временного решения организации дорожного движения в период массового наплыва курортников будут рассмотрены, сообщает