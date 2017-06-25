Минск признан самым дешевым городом для туристов в Восточной Европе
При этом столица Беларуси оказалась включена в топ-10 самых дешевых городов для туристов в мире.
При этом столица Беларуси оказалась включена в топ-10 самых дешевых городов для туристов в мире.
Об этом свидетельствуют данные американской консалтинговой компании Mercer, которая составила рейтинг Cost of Living Survey 2017. в котором традиционно определяются самые дешевые города на планете для иностранных туристов, сообщает Thinktanks.by.
В рейтинге Минск занял 200 место из 209 городов. Но это тот случай, когда чем ниже место, тем выгоднее город для иностранцев.
Любопытно, что из столиц наших
При составлении рейтинга специалисты учитывали стоимость более 200 продуктов и услуг, включая цены на жилье, транспорт, еду, одежду, развлечения и прочее.
Топ-10 самых дешевых городов для туристов.
1. Тунис (столица Туниса).
2. Бишкек, Киргизия.
3. Скопье, Македония.
4. Виндхук, Намибия.
5. Блантайр, Малави.
6. Тбилиси, Грузия.
7. Монтеррей, Мексика.
8. Сараево, Босния и Герцеговина;.
9. Карачи, Пакистан.
10. Минск, Беларусь.
Как ни странно, но самым дорогим городом для иностранцев оказалась столица Анголы — Луанда. Далее следуют Гонконг, Токио, Цюрих, Сингапур, Сеул и Женева.