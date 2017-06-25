Минск признан самым дешевым городом для туристов в Восточной Европе

Об этом свидетельствуют данные американской консалтинговой компании Mercer, которая составила рейтинг Cost of Living Survey 2017. в котором традиционно определяются самые дешевые города на планете для иностранных туристов, сообщает Thinktanks.by.

В рейтинге Минск занял 200 место из 209 городов. Но это тот случай, когда чем ниже место, тем выгоднее город для иностранцев.

Любопытно, что из столиц наших стран-соседей наиболее дешевыми оказались Варшава — 180-е место, Вильнюс — 167-е место, Киев — 163-е место. А вот Рига. попавшая на 126-ю строчку и Москва, очутившаяся на 14-й позиции, признаны одними из самых дорогих городов в регионе Центральной и Восточной Европы.

При составлении рейтинга специалисты учитывали стоимость более 200 продуктов и услуг, включая цены на жилье, транспорт, еду, одежду, развлечения и прочее.

Топ-10 самых дешевых городов для туристов.

1. Тунис (столица Туниса).

2. Бишкек, Киргизия.

3. Скопье, Македония.

4. Виндхук, Намибия.

5. Блантайр, Малави.

6. Тбилиси, Грузия.

7. Монтеррей, Мексика.

8. Сараево, Босния и Герцеговина;.

9. Карачи, Пакистан.

10. Минск, Беларусь.

Как ни странно, но самым дорогим городом для иностранцев оказалась столица Анголы — Луанда. Далее следуют Гонконг, Токио, Цюрих, Сингапур, Сеул и Женева.