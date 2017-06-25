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12:34 (мск), источник: УНИАН

В МВД подсчитали, сколько украинцев не пустили в ЕС за две недели безвиза

С начала введения безвизового режима с Европейским Союзом для Украины в страны ЕС не пустили 33 украинцев из более чем 740 тыс. граждан, которые пересекали границу в это время.

Источник: УНИАН

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте коммуникаций Министерства внутренних дел Украины.

При этом в МВД заверили, что компетентные органы тщательно разбираются в каждом конкретном случае отказа в пересечении границы.

В департаменте напомнили, что есть определенный перечень требований и причин, на основании которых человеку могут отказать в пересечении границы, но большинство проблем и вопросов, как правило, решаются на месте.

Также сообщается, что 29% украинцев, которые пересекли границу с 11 июня, или почти 157 тыс. человек, сделали это по биометрическим паспортам.

Как сообщал УНИАН, с 11 июня вступило в силу решение Европейского Союза о предоставлении гражданам Украины безвизового режима для краткосрочных поездок в страны ЕС и Шенгенской зоны, за исключением Великобритании и Ирландии.

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