Euronews снял сюжет об Алматы

Казахстанскому мегаполису посвящен новый выпуск программы «Метрополитэнс», подробному знакомящей с крупнейшими городами мира с точки зрения туризма, экономики, вопросов сбережения энергии и многих других интересных позиций, пишет euronews.com.

Главным героем программы и гидом по Алматы стал американец Дэннис Кин. Журналист Euronews отмечает, что Дэннис влюбился в казахстанский город еще в студенчестве и переехал сюда из Калифорнии. Авторские «Пешие прогулки» Дэнниса пользуются большой популярностью.

«Короной, венчающей архитектурный ансамбль города» герой выпуска назвал Вознесенский кафедральный собор, построенный в начале ХХ века. Кин продемонстрировал глубокие познания об архитектурных достопримечательностях Алматы, которые известны далеко не всем жителям мегаполиса.