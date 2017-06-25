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22:08 (мск), источник: Om1.ru

У омичей массово крадут велосипеды

Только за сегодня известно о двух случаях.

С наступлением лета у омичей постоянно крадут велосипеды.

Так, за сегодняшний день два омича обратились в полицию с заявлением о краже транспортных средств. В первом случае 25-летний житель Левого берега сообщил, что оставлял своего «коня» на лестничной площадке первого этажа, но сегодня утром на привычном месте его не обнаружил.

Полицейские передали приметы похищенного велосипеда всем наружным службам ведомства. Вскоре по полученной оперативной информации правоохранители задержали подозреваемого — 35-летнего рецидивиста.

Выяснилось, что мужчина увидел незапертую дверь подъезда и заглянул в гости к знакомым. Заметив велосипед на площадке, омич недолго думая утащил его.

Утром того же дня 29-летний житель Ленинского округа обратился в полицию по тому же поводу. Однако в дежурной части ему сообщили, что подозреваемый в краже уже задержан ночью бойцами Росгвардии. Ночью он заметил около подъезда пристегнутый антикражным тросом велосипед. Мужчину не остановил трос, он сбегал домой за инструментами и унес велосипед.

Впрочем, далеко вор уйти не успел — этой же ночью его задержали правоохранители, патрулирующие улицы города.

В обоих случаях сумма ущерба составила 12 тысяч рублей и возбуждены уголовные дела.

Полиция предупреждает омичей: оставлять велосипеды на площадках, около подъездов рискованно.

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