Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Завещание Алексея Баталова удивило родных
Любовь облегчает боль
«Ситуация кардинально изменится»: эксперт сделал прогноз по евро
Какие виды выплат положены пенсионерам в 2017 году
Роструд объяснил зарплату в 3600 руб., которая удивила Путина
Минфин вышел на зарубежный долговой рынок Почему рубль падает и кто выкупает российские евробонды?
Расмуссен: Путин проиграет эту битву НАТО
Савченко прокомментировала визит Порошенко в США
Разрушительный град изрешетил машины в Хакасии (фото и видео)
Kia Rio: официальные фото новой модели
Недовольный промокший Медведев стал объектом для шуток – СМИ
Кучма об экономике Украины: Разваливаемся начисто!
У известной 43-летней актрисы роман с 21-летним парнем (фото)
Виктория Сваровски вышла замуж в платье весом 46 кг (фото)
Гид по летним диетам
Генетики объяснили, почему одни люди умнее других
Сделки с жильем будут заверять нотариусы
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Фоторепортажи
12Акции памяти прошли в день начала Великой Отечественной войны
10В Москве снесли последнюю хрущевку серии К-7
14:16 (мск), источник: Nur.kz

Баян Есентаева и Турсенгали Алагузов пригласили на свою свадьбу более 1000 гостей

Баян Есентаева и Турсенгали Алагузов, которые сообщали ранее, что планируют пожениться весной, как оказалось, перенесли свадьбу на осень. Они собираются пригласить на торжество более 1000 гостей.

Источник: Nur.kz

Об этом влюбленная пара рассказала в интервью журналу Wedding four season. Страницу первого номера издания опубликовала на странице в Instagram Айдана Аскарова.

«Я ведь не сказал, весной какого года это произойдет», — пошутил Алагузов.

«Свадьбу планируем грандиозную, на всю страну. Хотим пригласить более тысячи гостей. Подыскиваем зал. Но, думаем, что за короткое время мы не успеем надлежащим образом подготовиться к этому событию, поэтому торжество весной решили отложить. Летом друзья разъедутся. Поэтому отыграем свадьбу осенью, скорее всего», — сказал Турсен Алагузов.

Баян Есентаева, в свою очередь, рассказала о том, какие она испытывет чувства перед этим важным в ее жизни событием.

«Ожидания второй свадьбы — это, конечно, интересные ощущения. Но нам не 18, мы взрослые люди, действия которых обдуманны и взвешены. И о юношеском трепетном ожидании, когда на первом месте платье и гости, здесь речи не идет. Но зато я с трепетом жду новой жизни и новых чувств. Раньше думала, что я немного сумасшедшая, но оказалось, что Турсен превзошел меня. Не буду раскрывать все карты, но уверена, будет интересно, — заявила продюсер.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Баян Есентаева и Турсенгали Алагузов пригласили на свою свадьбу более 1000 гостей
Эрдоган ответил на требование закрыть военную базу в Катаре
Пушков заявил о «демоне разрушения» в конгрессе США
СМИ: ВВС Израиля ударили по «Джебхат ан-Нусре», а не армии Сирии
Емельяненко не хочет завершать карьеру после поражения нокаутом
Макфол сообщил об уходе Кисляка с поста главы дипмиссии РФ в США
Мутко ответил на заявление британских СМИ о допинге в сборной РФ
Автомобиль въехал в толпу людей в английском Ньюкасле
Спорт
Сборная России завершила выступление на Кубке конфедераций Официальные лица и главный тренер команды Станислав Черчесов остались довольны самоотдачей игроков и прогрессом, которого удалось достичь с августа прошлого года
Авто
«Манекен» — новый опасный способ «развода» на дороге «Авто Mail.Ru» предупреждает: мошенники придумали новый способ «заработка», жертвами которого могут стать водители грузовиков
Hi-Tech
iPhone 7 Plus подешевел на треть в России Эксперты Hi-Tech Mail.Ru выяснили, что смартфон продается на 34% дешевле, чем при старте продаж
Кино
Билан честно рассказал о взятках в шоу «Голос» и «Голос. Дети» Певец и наставник популярных музыкальных конкурсов дал откровенное интервью, в котором ответил на самые животрепещущие вопросы поклонников
Недвижимость
«Ловушки» для покупателей в торговых центрах
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Цены на жилье «заморозились» минимум на 10 лет
Как продать или купить гараж?
Леди
Какие пластические операции делали Монро, Дитрих и другие дивы Голливуда XX века Была ли красота див старого Голливуда «естественной» или матушка-природа работала в паре с пластическими хирургами?
Дети
Выпускница со сцены заявила о «липовой» медали одноклассницы Теперь специальная комиссия проверит все работы медалистов в этом районе.
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь