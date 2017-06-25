Баян Есентаева и Турсенгали Алагузов пригласили на свою свадьбу более 1000 гостей

Об этом влюбленная пара рассказала в интервью журналу Wedding four season. Страницу первого номера издания опубликовала на странице в Instagram Айдана Аскарова.

«Я ведь не сказал, весной какого года это произойдет», — пошутил Алагузов.

«Свадьбу планируем грандиозную, на всю страну. Хотим пригласить более тысячи гостей. Подыскиваем зал. Но, думаем, что за короткое время мы не успеем надлежащим образом подготовиться к этому событию, поэтому торжество весной решили отложить. Летом друзья разъедутся. Поэтому отыграем свадьбу осенью, скорее всего», — сказал Турсен Алагузов.

Баян Есентаева, в свою очередь, рассказала о том, какие она испытывет чувства перед этим важным в ее жизни событием.

«Ожидания второй свадьбы — это, конечно, интересные ощущения. Но нам не 18, мы взрослые люди, действия которых обдуманны и взвешены. И о юношеском трепетном ожидании, когда на первом месте платье и гости, здесь речи не идет. Но зато я с трепетом жду новой жизни и новых чувств. Раньше думала, что я немного сумасшедшая, но оказалось, что Турсен превзошел меня. Не буду раскрывать все карты, но уверена, будет интересно, — заявила продюсер.