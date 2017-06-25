Принц Гарри рассказал о желании отказаться от королевских привилегий

Однако принц, который является 5-м в очереди на британский престол, в итоге решил остаться и найти свое призвание и свое место в королевской семье. Он подчеркнул, что особую роль в этом сыграла его преданность его бабушке королеве Елизавете II.

При этом он с особой теплотой вспоминает время, проведенное в армии, называя службу лучшей передышкой, что он получил. 32-летний Гарри в течение 10 лет служил в армии, дважды ездил в составе британского контингента в Афганистан. В 2007 году ему пришлось срочно вернуться, после того как СМИ сообщили, где именно он служит. Это поставило под угрозу жизнь не только принца, но и всей его части.

«Я хорошо понимаю людей разного происхождения, я чувствовал, что мы с ними были командой», — сказал Гарри, подчеркнув, что в армии он чувствовал, что чего-то добился.

Вернувшись в Великобританию, он активно занялся благотворительностью, в том числе поддержкой ветеранов боевых действий.

Он заметил, что королевская семья не хочет быть просто кучкой знаменитостей, а хочет использовать свое влияние для хороших дел.

На прошлой неделе журнал Newsweek опубликовал интервью с принцем Гарри, который констатировал, что в королевской семье никто не хочет быть королем или королевой, но члены семьи намерены делать все, чтобы монархия и все, что она олицетворяет, продолжали существовать.