Спасатели эвакуировали роженицу из села Рождествено
В субботу, 24 июня, в селе Рождествено срочная медицинская помощь потребовалась 28-летней женщине. У нее начались роды, сообщает 63.ru.
В субботу, 24 июня, в селе Рождествено срочная медицинская помощь потребовалась 28-летней женщине. У нее начались роды, сообщает 63.ru.
«Спасатели направились в Рождествено на катере в 12:57. Беременную женщину нужно было срочно эвакуировать на левый берег Волги — в Самару», — рассказали в
Эвакуация роженицы заняла чуть больше 40 минут. К моменту прибытия катера на спасательную станцию женщину уже встречала машина скорой помощи. Ее госпитализировали в больницу.