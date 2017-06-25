Спасатели эвакуировали роженицу из села Рождествено



«Спасатели направились в Рождествено на катере в 12:57. Беременную женщину нужно было срочно эвакуировать на левый берег Волги — в Самару», — рассказали в поисково-спасательной службе Самарской области.

Эвакуация роженицы заняла чуть больше 40 минут. К моменту прибытия катера на спасательную станцию женщину уже встречала машина скорой помощи. Ее госпитализировали в больницу.