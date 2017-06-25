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22:02 (мск), источник: Volga News

Спасатели эвакуировали роженицу из села Рождествено

В субботу, 24 июня, в селе Рождествено срочная медицинская помощь потребовалась 28-летней женщине. У нее начались роды, сообщает 63.ru.


«Спасатели направились в Рождествено на катере в 12:57. Беременную женщину нужно было срочно эвакуировать на левый берег Волги — в Самару», — рассказали в поисково-спасательной службе Самарской области.

Эвакуация роженицы заняла чуть больше 40 минут. К моменту прибытия катера на спасательную станцию женщину уже встречала машина скорой помощи. Ее госпитализировали в больницу.

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