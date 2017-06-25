В Уфе на ипподроме «Акбузат» прошли очередные бега

В состязании рысаков двухлетнего возраста на Открытый приз отличился рыжий жеребец Челентано, который выступал под управлением опытнейшего наездника Виталия Секисова. Челентано уверенно выиграл, пройдя всю дистанцию первым «с места до места». Результат победителя — две минуты 30 секунд ровно, что на 15,8 секунды выше его личного рекорда. На втором месте с тем же временем, но на «голову сзади», пришла темно-гнедая кобыла Владлена Лок с Лизой Матусевич, которые оказали достойное сопротивление. Владлена Лок также улучшила свой лучший показатель резвости на полторы секунды. Последующие места заняли Ниссан, Геральдика РМ, Аргумент и Знойный РМ.

Открытый приз для рысаков 2014 года рождения в упорной борьбе достался гнедому жеребцу Пульману (результат — две минуты 14,3 секунды). К заслуженной победе его привел мастер-наездник Виталий Секисов. Призовые места завоевали также гнедой жеребец Фёрст и гнедая кобыла Разлюли.

Интересно и азартно прошел заезд, в котором за Открытый приз состязались жеребцы и кобылы четырехлетнего возраста. Победителем приза с резвостью в две минуты 8,6 секунды стала гнедая кобыла Эстафета Син, которой управляла наездница Екатерина Евсеева. Всю дистанцию Эстафете Син пришлось сдерживать постоянные атаки темно-гнедого жеребца Наполеона (наездница Анастасия Секисова), который заслуженно занял второе место, показав резвость в две минуты 9,9 секунды.

В заезде, где разыгрывался Открытый приз для рысаков старшего возраста, первенствовал серый жеребец Бомбардир под управлением наездника Владимира Обабкова. Он пришел первым к финишу с результатом в две минуты 15 секунд ровно. Бомбардир достойно показал себя в борьбе с Актеоном и Кипучим, которые выступали вне зачета.