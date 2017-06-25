10-летний мальчик пропал на дачах Костаная

Как сообщила родственница пропавшего мальчика Инна, Ришат Харикоглу пропал 24 июня в районе дач Садовод-Строитель — КСК.

По словам родственницы, Ришат находился в гостях у тети. Играл с детьми примерно в 12.00.

«Потом дети уехали, он остался один. Позвонил маме, сказал, что все хорошо. Потом его стали звать покушать, и уже его нигде не было. Сразу обратились в полицию. По приметам нам сказали, что его видели возле магазина в районе поселка Киевский. Мы приехали туда минут через 40 после сообщения, но там его уже не было», — говорит Инна.