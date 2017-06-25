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22:01 (мск), источник: Комсомольская правда

В Уфе на празднике Ураза-байрам 200 человек накормили пловом

Верховный муфтий России и глава столицы поздравили горожан.

Днем 25 июня в этнопарке «Ватан», несмотря на дождь и сильный ветер, собрались взрослые и дети — отметить Ураза-байрам. Поздравить уфимцев и гостей столицы приехал председатель Духовного управления мусульман Башкирии Талгат Таджудин:

— Тому, кто выдержал священный пост, не нужно ходить в больницу, ведь такое испытание под силу здоровым людям, — отметил Верховный муфтий.

Также гости мероприятия услышали поздравления от сити-менеджера, председателя Совета по государственно-конфессиональным отношениям при Главе РБ Вячеслава Пяткова, и представителя Уфимской епархии Иерея Ефимова.

Ну, а после началась праздничная программа: на сцене выступали местные творческие коллективы, а для посетителей праздника повара приготовили несколько казанов ароматного плова — хватило на всех собравшихся, а это порядка 200 человек.

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