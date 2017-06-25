В Уфе на празднике Ураза-байрам 200 человек накормили пловом
Верховный муфтий России и глава столицы поздравили горожан.
Верховный муфтий России и глава столицы поздравили горожан.
Днем 25 июня в этнопарке «Ватан», несмотря на дождь и сильный ветер, собрались взрослые и дети — отметить
— Тому, кто выдержал священный пост, не нужно ходить в больницу, ведь такое испытание под силу здоровым людям, — отметил Верховный муфтий.
Также гости мероприятия услышали поздравления от
Ну, а после началась праздничная программа: на сцене выступали местные творческие коллективы, а для посетителей праздника повара приготовили несколько казанов ароматного плова — хватило на всех собравшихся, а это порядка 200 человек.