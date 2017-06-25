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18:22 (мск), источник: 365info.kz

Князь Монако показал Назарбаеву павильон его страны

Нурсултан Назарбаев и Альбер II вместе посетили национальный павильон Княжества Монако.

Источник: 365info.kz

Князь Монако Альбер II показал президенту Казахстана экспозиции, посвященные «зеленой экономике».

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Нурсултан Абишевич ознакомился с инсталляцией «Отображение будущего», макетом проекта по расширению территории княжества, секцией «Зеленая лаборатория». А затем главы двух государств прокатились на велосипедах, работающих на солнечной энергии.

Тема павильона Монако — «Отображение будущего» включает экспозиции, рассказывающие о проектах расширения территории княжества за счет строительства 6 гектаров на море к 2025 году, а также проекты в области эко-устойчивости и эко-мобильности. Монако — это карликовое государство в центре Европы. Его площадь — два квадратных километра, проживают в княжестве 37 тысяч человек.

В свою очередь, президент РК показал европейскому монарху национальный павильон Казахстана «Нур Алем». Здесь лидеры двух стран ознакомились с методом подземного скважинного выщелачивания урана, интерактивным макетом термоядерного реактора «Токамак» и другими экспозициями.

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