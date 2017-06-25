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17:04 (мск), источник: ТАСС

Голикова: число живущих за чертой бедности в РФ в начале 2017 года сократилось почти на 7%

ВЛАДИВОСТОК, 25 июня. /ТАСС/. Число людей, живущих за чертой бедности в России, в первом квартале этого года составило 22 млн — на 1,4 млн меньше, чем первом квартале 2016 года.

Об этом сообщила 25 июня глава Счетной палаты Татьяна Голикова в эфире телеканала «Россия 1».

«Самый чувствительный показатель, по которому пока нет позитивных изменений, которые бы нам хотелось видеть, — это уровень жизни населения. К сожалению, количество граждан, которые находятся за чертой бедности, у нас пока высокое. Первый квартал — это 22 миллиона человек», — сказала она.

Голикова отметила, что в 2017 году этот показатель снизился по сравнению с первым кварталом 2016 года. «Это меньше, чем в первом квартале прошлого года, на 1,4 млн. Но это очень высокая цифра», — заключила она.

Комментарии
3
Владимир Пацак
После бедности, обычно наступает быстрое истощение , старость и....... Привет д. Коль!
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дядя Коля
Всё верно , ближе к выборам ВЕСЬ народ станет богатым и счастливым.
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Иван Петров
Число снизилось - в смысле умерли?
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