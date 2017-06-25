Голикова: число живущих за чертой бедности в РФ в начале 2017 года сократилось почти на 7%

Об этом сообщила 25 июня глава Счетной палаты Татьяна Голикова в эфире телеканала «Россия 1».

«Самый чувствительный показатель, по которому пока нет позитивных изменений, которые бы нам хотелось видеть, — это уровень жизни населения. К сожалению, количество граждан, которые находятся за чертой бедности, у нас пока высокое. Первый квартал — это 22 миллиона человек», — сказала она.

Голикова отметила, что в 2017 году этот показатель снизился по сравнению с первым кварталом 2016 года. «Это меньше, чем в первом квартале прошлого года, на 1,4 млн. Но это очень высокая цифра», — заключила она.