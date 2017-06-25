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19:06 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

В Украину идет жара выше 30 градусов

Согласно информации, в Киеве в понедельник, 26 июня, ночью — без осадков, днем — кратковременные дожди, местами грозы, ветер юго-западный, 7−12 м/с.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 25 июн — РИА Новости Украина. В понедельник, 26 июня, в Украине местами потеплеет до +34. При этом вероятны кратковременные дожди. Об этом сообщают «Украинские Новости».

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В Киеве ночью без осадков, днем кратковременные дожди, местами грозы, ветер юго-западный, 7−12 м/с. Ночью +16…+18, днем +26…+28.

На западе кратковременные дожди, местами грозы, ветер западный, 7−12 м/с, местами шквалы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью +13…+18, днем +21…+26.

В Карпатах дождь, местами сильный. Ночью +12…+17, днем +13…+18.

На севере ночью без осадков, днем кратковременные дожди, местами грозы, ветер юго-западный, 7−12 м/с. Температура воздуха ночью +14…+19 градусов, днем +23…+28 градусов.

В центре днем местами кратковременные дожди, местами грозы и шквалы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью +14…+19, днем +27…+32.

На востоке преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью +13…+18, днем +26…+31.

На юге Украины также без осадков. Температура воздуха ночью +16…+21, днем +29…+34.

Ранее сообщалось, что с запада Украины на восток страны идет циклон с сильными осадками и грозами.

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