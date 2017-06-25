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22:04 (мск), источник: Новый Калининград

Мэрия: Жителям Ленинградского района временно отключат газ

ОАО «Калининградгазификация» информирует о переносе сроков проведения работ по присоединению газопровода к сети газораспределения с 13 на 26 июня 2017 года.

Источник: Новый Калининград

Для проведения указанных работ будет временно приостановлено газоснабжение жилых домов, коммунально-бытовых и промышленных потребителей Ленинградского района. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» сообщили в пресс-службе мэрии.

Список улиц, по которым будет временно приостановлено газоснабжение всех жилых домов: 1-я Шуйская, 2-я Шуйская, Аксакова, Баженова, Бакинская, Балашовская, Бежецкая, Белибейская, Вишнёвая, Денисова, Зорге, Краснопрудная, Куприна, Кутаисская, пер. Кутаисский, Миклухо-Маклая, Рябиновая, Свердлова, Сиреневая, Тамбовская, Тверская, Толбухина, Тульская, Флотская, Холмогорская, Цветущая, Читинская, Чукотская, а также дом № 25 по ул. Физкультурная.

Список садовых товариществ, которым будет приостановлено газоснабжение: СТ «Колосок», СНТ «Сад 9», СТ «Октябрьское».

Список коммунально-бытовых и промышленных потребителей, которым будет приостановлено газоснабжение:
· ООО «ГазИнвестстрой», Аксакова ул., д.104
· ООО «Нептун», Аксакова ул., д.129
· Сафронова М. Аксакова ул., Аксакова ул., д.131
· ООО «Октан-Сервис», Аксакова ул., д.131
· ООО «Комфорт-М», Аксакова ул., д. 133, д. Аксакова ул., д. 10, д.12
· АНО ВПО «Калининградский институт управления», Аксакова ул., д.4
· ООО «Полёт», Аксакова ул., д.13А
· Просвиряков А. Аксакова ул., Аксакова ул., д.15
· ООО «НИИ Морского и инженерного сервиса», Аксакова ул., д.24
· ООО «Жилищный трест — Лучший дом-1», Аксакова ул., д. 2, д.4
· МИФНС № 9 по г. Калининграду, Аксакова ул., д. 6.
· Дюмина Л. Аксакова ул., Аксакова ул., д. 6.
· ООО «Западный Континент Сервис», Аксакова ул., д.50
· ООО «Жилищный трест — Лучший дом», Аксакова ул., д.65
· ООО «РиМейк Калининград», Аксакова ул., д.3
· Конченко Л. Аксакова ул., Аксакова ул., д.3
· ООО «Лифт-монтаж», Аксакова ул., д.3
· Мартынов В. Аксакова ул., Аксакова ул., д.3
· Краснобаева М. Аксакова ул., Аксакова ул., д.3
· Фоменков И. Аксакова ул., Аксакова ул., д.3
· ООО «УК «Мой дом», Аксакова ул., д. 179, А
· ООО «Виктория Балтия», Аксакова ул., д. 183, А, д. 258 Б
· ИП Савельев И. Аксакова ул., Аксакова ул., д.195
· ООО «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ», Аксакова ул., д. 196, лит Б
· ООО «СПЕКТРУМ», Аксакова ул., д.201
· ООО «Турбо плюс», Аксакова ул., д.203А
· ООО «Вифлием», Аксакова ул., д.203А
· ООО «ОТТО КАР», Аксакова ул., д.205
· ООО «ДО-КАР», Аксакова ул., д.207
· ООО «Трансбор», Аксакова ул., д.229
· ООО «ТДС-Юг», Аксакова ул., д.231
· ООО «ГРАН-МАР», Аксакова ул., д.244
· ООО «Евролак», Аксакова ул., д.250
· ООО «Авто-Инвест», Аксакова ул., д.250А
· ООО «Детройтское железо», Аксакова ул., д.252
· ООО «Тайгер лайн», Аксакова ул., д. 254, Аксакова ул., д.61
· ООО «АВАНГАРД РИГАЛ», Аксакова ул., д.254
· ООО «Гиант», Аксакова ул., д.255
· Легалов А. Аксакова ул., Аксакова ул., д.255
· Мурашкин Ю. Аксакова ул., Аксакова ул., д.256
· ООО «Балтийский автоцентр», Аксакова ул., д.258
· ООО «К и К Калининград», Аксакова ул., д.262
· ООО «МИСОМА», Аксакова ул., д.25А
· ООО «МКД Сервис», Аксакова ул., д.25Б
· Баранов Н. Аксакова ул., Аксакова ул., д.39А
· Общественная организация автолюбителей — владельцев гаражей «Октябрь» Ленинградского района г. Калининграда, Аксакова ул., д.210
· Халилова Е. Аксакова ул., Аксакова ул., д.10
· Зонин Н. Аксакова ул., Аксакова ул., д.10
· Коваленко Е. Аксакова ул., Аксакова ул., д.10
· ООО «ПСП НОВЫЙ СТИЛЬ», Аксакова ул., д.20
· ООО «МОНТАЖТЕХСТРОЙ», Аксакова ул., д.20
· ООО «Союз-ТТМ», Аксакова ул., д.24
· ООО «ШАР-плюс», Аксакова ул., д.31
· ООО «Менаком плюс», Аксакова ул., д.7
· МП «Калининградтеплосеть», РТС «Восточная», Аксакова ул., д.99А
· НОУ «Общеобразовательная гимназия «Альбертина», Аксакова ул., д.126
· ООО «ВАЛИВА-БАЛТ», Аксакова ул., д.127
· ООО «ИТАР», Аксакова ул., д. 128.

По всем возникающим вопросам можно обращаться в ОАО «Калининградгазификация»:

— оперативно-диспетчерская служба: (4012) 92−58−51, (4012) 99−60−99.

— аварийно-диспетчерская служба: (4012) 99−61−65.

ООО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» филиал в Калининградской области:

— оперативно-диспетчерская служба: (4012) 99−38−50.

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