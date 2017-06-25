Мэрия: Жителям Ленинградского района временно отключат газ

Для проведения указанных работ будет временно приостановлено газоснабжение жилых домов, коммунально-бытовых и промышленных потребителей Ленинградского района. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» сообщили в пресс-службе мэрии.

Список улиц, по которым будет временно приостановлено газоснабжение всех жилых домов: 1-я Шуйская, 2-я Шуйская, Аксакова, Баженова, Бакинская, Балашовская, Бежецкая, Белибейская, Вишнёвая, Денисова, Зорге, Краснопрудная, Куприна, Кутаисская, пер. Кутаисский, Миклухо-Маклая, Рябиновая, Свердлова, Сиреневая, Тамбовская, Тверская, Толбухина, Тульская, Флотская, Холмогорская, Цветущая, Читинская, Чукотская, а также дом № 25 по ул. Физкультурная.

Список садовых товариществ, которым будет приостановлено газоснабжение: СТ «Колосок», СНТ «Сад 9», СТ «Октябрьское».

Список коммунально-бытовых и промышленных потребителей, которым будет приостановлено газоснабжение:

· ООО «ГазИнвестстрой», Аксакова ул., д.104

· ООО «Нептун», Аксакова ул., д.129

· Сафронова М. Аксакова ул., Аксакова ул., д.131

· ООО «Октан-Сервис», Аксакова ул., д.131

· ООО «Комфорт-М», Аксакова ул., д. 133, д. Аксакова ул., д. 10, д.12

· АНО ВПО «Калининградский институт управления», Аксакова ул., д.4

· ООО «Полёт», Аксакова ул., д.13А

· Просвиряков А. Аксакова ул., Аксакова ул., д.15

· ООО «НИИ Морского и инженерного сервиса», Аксакова ул., д.24

· ООО «Жилищный трест — Лучший дом-1», Аксакова ул., д. 2, д.4

· МИФНС № 9 по г. Калининграду, Аксакова ул., д. 6.

· Дюмина Л. Аксакова ул., Аксакова ул., д. 6.

· ООО «Западный Континент Сервис», Аксакова ул., д.50

· ООО «Жилищный трест — Лучший дом», Аксакова ул., д.65

· ООО «РиМейк Калининград», Аксакова ул., д.3

· Конченко Л. Аксакова ул., Аксакова ул., д.3

· ООО «Лифт-монтаж», Аксакова ул., д.3

· Мартынов В. Аксакова ул., Аксакова ул., д.3

· Краснобаева М. Аксакова ул., Аксакова ул., д.3

· Фоменков И. Аксакова ул., Аксакова ул., д.3

· ООО «УК «Мой дом», Аксакова ул., д. 179, А

· ООО «Виктория Балтия», Аксакова ул., д. 183, А, д. 258 Б

· ИП Савельев И. Аксакова ул., Аксакова ул., д.195

· ООО «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ», Аксакова ул., д. 196, лит Б

· ООО «СПЕКТРУМ», Аксакова ул., д.201

· ООО «Турбо плюс», Аксакова ул., д.203А

· ООО «Вифлием», Аксакова ул., д.203А

· ООО «ОТТО КАР», Аксакова ул., д.205

· ООО «ДО-КАР», Аксакова ул., д.207

· ООО «Трансбор», Аксакова ул., д.229

· ООО «ТДС-Юг», Аксакова ул., д.231

· ООО «ГРАН-МАР», Аксакова ул., д.244

· ООО «Евролак», Аксакова ул., д.250

· ООО «Авто-Инвест», Аксакова ул., д.250А

· ООО «Детройтское железо», Аксакова ул., д.252

· ООО «Тайгер лайн», Аксакова ул., д. 254, Аксакова ул., д.61

· ООО «АВАНГАРД РИГАЛ», Аксакова ул., д.254

· ООО «Гиант», Аксакова ул., д.255

· Легалов А. Аксакова ул., Аксакова ул., д.255

· Мурашкин Ю. Аксакова ул., Аксакова ул., д.256

· ООО «Балтийский автоцентр», Аксакова ул., д.258

· ООО «К и К Калининград», Аксакова ул., д.262

· ООО «МИСОМА», Аксакова ул., д.25А

· ООО «МКД Сервис», Аксакова ул., д.25Б

· Баранов Н. Аксакова ул., Аксакова ул., д.39А

· Общественная организация автолюбителей — владельцев гаражей «Октябрь» Ленинградского района г. Калининграда, Аксакова ул., д.210

· Халилова Е. Аксакова ул., Аксакова ул., д.10

· Зонин Н. Аксакова ул., Аксакова ул., д.10

· Коваленко Е. Аксакова ул., Аксакова ул., д.10

· ООО «ПСП НОВЫЙ СТИЛЬ», Аксакова ул., д.20

· ООО «МОНТАЖТЕХСТРОЙ», Аксакова ул., д.20

· ООО «Союз-ТТМ», Аксакова ул., д.24

· ООО «ШАР-плюс», Аксакова ул., д.31

· ООО «Менаком плюс», Аксакова ул., д.7

· МП «Калининградтеплосеть», РТС «Восточная», Аксакова ул., д.99А

· НОУ «Общеобразовательная гимназия «Альбертина», Аксакова ул., д.126

· ООО «ВАЛИВА-БАЛТ», Аксакова ул., д.127

· ООО «ИТАР», Аксакова ул., д. 128.

По всем возникающим вопросам можно обращаться в ОАО «Калининградгазификация»:

— оперативно-диспетчерская служба: (4012) 92−58−51, (4012) 99−60−99.

— аварийно-диспетчерская служба: (4012) 99−61−65.

ООО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» филиал в Калининградской области: