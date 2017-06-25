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20:28 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

«Укрзализныця» вводит «билеты первой минуты» на поезда в Чехию

Согласно информации, купить билеты в Чехию или из Чехии в Украину по дисконту можно как «туда и обратно», так и только в одном направлении «туда» или «обратно».

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 25 июн — РИА Новости Украина. Украинцы смогут купить первые железнодорожные билеты в Чехию со скидкой до 1000 грн. Об этом сообщил глава «Укрзализныци» Войцех Балчун на своей странице в Facebook.

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«Первые три билета в каждой продаже, открывающейся в сообщении “Киев — Прага — Киев”, будут продаваться со значительным дисконтом», — написал глава УЗ.

По его словам, ПАО «Укрзализныця» и АО «Чешские железные дороги» установили специальные тарифные условия и условия реализации проездных документов на отдельно выделенные 3-и места для проезда сообщением «Киев — Прага — Киев».

Такая поездка со скидками может быть оформлена только от/до станций Киев и Львов до/от станций Чехии (Словакия — только транзитом). Купить билеты в Чехию или из Чехии в Украину по дисконту можно как «туда и обратно», так и только в одном направлении «туда» или «обратно».

Отметим, что специальные тарифные условия не комбинируются с другими предложениями, в том числе и детскими билетами. Билеты по дисконту нельзя вернуть, обменять и переоформить.

«Сравните преимущества дисконта: стоимость проезда состоянию на 22 июня по дисконтной программе в сочетании “Киев — Прага” — 1891,70 гривны (64,0 евро) “Львов — Прага” — 1513,95 гривны (51,0 евро). Билеты по обычному тарифу на эту же дату для международного сообщения “Киев — Прага” — 2868,05 гривны (98,6 евро) “Львов — Прага” — 2403,12 гривны (82,6 евро)», — написал Балчун.

Ранее сообщалось, что «Укрзализныця» запускает поезд Львов-Варна. Новый маршрут заработал с 15 июня.

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