Стали известны итоги 5 дня ЕНТ

24 июня в едином национальном тестировании приняли участие 8161 (97,04%) поступающих из 8410 подавших заявления, сообщает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МОН РК.

Из них с казахским языком обучения — 6665, русским — 1496 человек.

ЕНТ проводилось в 17 пунктах проведения ЕНТ.

За нарушение из аудитории был удален 1 поступающий, а его результат аннулирован.

В пятый день сдачи тестирования было изъято 14 244 запрещенных предмета.