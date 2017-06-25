Стали известны итоги 5 дня ЕНТ
24 июня в едином национальном тестировании приняли участие 8161 (97,04%) поступающих из 8410 подавших заявления.
24 июня в едином национальном тестировании приняли участие 8161 (97,04%) поступающих из 8410 подавших заявления.
24 июня в едином национальном тестировании приняли участие 8161 (97,04%) поступающих из 8410 подавших заявления, сообщает NUR.KZ со ссылкой на
Из них с казахским языком обучения — 6665, русским — 1496 человек.
ЕНТ проводилось в 17 пунктах проведения ЕНТ.
За нарушение из аудитории был удален 1 поступающий, а его результат аннулирован.
В пятый день сдачи тестирования было изъято 14 244 запрещенных предмета.