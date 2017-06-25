Рейтинг социально развитых стран: Украина опередила Россию и Белоруссию
Согласно рейтингу Social Progress Imperative, Украину в деле социального прогресса значительно обогнали такие страны как, например, Ямайка, Перу, Колумбия, Малайзия или Албания.
Согласно рейтингу Social Progress Imperative, Украину в деле социального прогресса значительно обогнали такие страны как, например, Ямайка, Перу, Колумбия, Малайзия или Албания.
КИЕВ, 25 июн — РИА Новости Украина. В ежегодном американском рейтинге Social Progress Imperative Украина заняла 64-е место из 128 стран.
Стоит отметить, что Украину в деле социального прогресса значительно обогнали такие страны как, например, Ямайка, Перу, Колумбия, Малайзия или Албания.
В рамках исследования Social Progress Index, эксперты оценивали страны по таким критериям как: медицина, санитарное состояние, условия жизни, образование, доступ к технологиям, свобода выбора и слова, толерантность и защита прав человека.
В итоге Украина заняла 64-е место, Беларусь в рейтинге оказалась на 65-й позиции, Россия — 67-е.
У остальных наших соседей позиции значительно лучше. Так Польша в индексе социально прогрессивных стран оказалась на 32-й строчке, Латвия — на 34-й, а Литва — на 35-й.
Лидером рейтинга стала Дания. На втором месте расположилась Финляндия, которая в прошлом году была лидером. На третьем месте Исландия и Норвегия.
Топ-14 стран, вошедших в группу самых социально прогрессивных:
1 Denmark.
2 Finland.
3 Iceland.
4 Norway.
5 Switzerland.
6 Canada.
7 Netherlands.
8 Sweden.
9 Australia.
10 New Zealand.
11 Ireland.
12 United Kingdom.
13 Germany.
14 Austria.
Ранее сообщалось, что Украина заняла последнее место в Европе по уровню вакцинации детей. Такие данные обнародовала Всемирная организация здравоохранения в своем отчете.