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19:55 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Рейтинг социально развитых стран: Украина опередила Россию и Белоруссию

Согласно рейтингу Social Progress Imperative, Украину в деле социального прогресса значительно обогнали такие страны как, например, Ямайка, Перу, Колумбия, Малайзия или Албания.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 25 июн — РИА Новости Украина. В ежегодном американском рейтинге Social Progress Imperative Украина заняла 64-е место из 128 стран.

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Стоит отметить, что Украину в деле социального прогресса значительно обогнали такие страны как, например, Ямайка, Перу, Колумбия, Малайзия или Албания.

В рамках исследования Social Progress Index, эксперты оценивали страны по таким критериям как: медицина, санитарное состояние, условия жизни, образование, доступ к технологиям, свобода выбора и слова, толерантность и защита прав человека.

В итоге Украина заняла 64-е место, Беларусь в рейтинге оказалась на 65-й позиции, Россия — 67-е.

У остальных наших соседей позиции значительно лучше. Так Польша в индексе социально прогрессивных стран оказалась на 32-й строчке, Латвия — на 34-й, а Литва — на 35-й.

Лидером рейтинга стала Дания. На втором месте расположилась Финляндия, которая в прошлом году была лидером. На третьем месте Исландия и Норвегия.

Топ-14 стран, вошедших в группу самых социально прогрессивных:

1 Denmark.

2 Finland.

3 Iceland.

4 Norway.

5 Switzerland.

6 Canada.

7 Netherlands.

8 Sweden.

9 Australia.

10 New Zealand.

11 Ireland.

12 United Kingdom.

13 Germany.

14 Austria.

Ранее сообщалось, что Украина заняла последнее место в Европе по уровню вакцинации детей. Такие данные обнародовала Всемирная организация здравоохранения в своем отчете.

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