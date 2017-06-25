В Ирландии телеведущего сдуло ветром во время прогноза погоды
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Ведущего прогноза погоды на ирландском телеканале TV3 Дерика Хартигана в прямом эфире унесло из кадра порывом ветра.
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Ведущего прогноза погоды на ирландском телеканале TV3 Дерика Хартигана в прямом эфире унесло из кадра порывом ветра.
Во время прямого эфира телепередачи Ireland AM в пятницу Хартигана, рассказывавшего о погоде, отнесло в сторону сильным порывом ветра. Спустя несколько секунд ведущий сумел вернуться в кадр, однако его зонт оказался сломан.
Видеоролик выложил на своем