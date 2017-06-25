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23:14 (мск), источник: РИА Новости

В Ирландии телеведущего сдуло ветром во время прогноза погоды

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Ведущего прогноза погоды на ирландском телеканале TV3 Дерика Хартигана в прямом эфире унесло из кадра порывом ветра.

Во время прямого эфира телепередачи Ireland AM в пятницу Хартигана, рассказывавшего о погоде, отнесло в сторону сильным порывом ветра. Спустя несколько секунд ведущий сумел вернуться в кадр, однако его зонт оказался сломан.

Видеоролик выложил на своем YouTube-канале сам «пострадавший». «Мать-природа снова победила», — резюмировал он.

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