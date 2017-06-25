Савченко в Николаеве забросали яйцами, произошла потасовка

Представители «Правого сектора», «Национального корпуса» и партии «Свобода» обвиняли Савченко в сотрудничестве с российской властью и Федеральной службой безопасности РФ. После словесных споров в нардепа полетело несколько яиц. Видео опубликовано на канале Новости-N в YouTube.

На месте присутствуют около 20 сотрудников патрульной полиции. После потасовки туда также приехала машина скорой помощи.