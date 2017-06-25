Савченко в Николаеве забросали яйцами, произошла потасовка
Савченко обвинили в сотрудничестве с ФСБ.
Савченко обвинили в сотрудничестве с ФСБ.
Внефракционного народного депутата Надежду Савченко, которая сегодня проводила встречу с жителями Николаева, забросали яйцами, сообщает издание «НикВести».
Представители «Правого сектора», «Национального корпуса» и партии «Свобода» обвиняли Савченко в сотрудничестве с российской властью и Федеральной службой безопасности РФ. После словесных споров в нардепа полетело несколько яиц. Видео опубликовано на канале
На месте присутствуют около 20 сотрудников патрульной полиции. После потасовки туда также приехала машина скорой помощи.
Напомним, ранее в сети появилось фото, на котором Савченко демонстрирует