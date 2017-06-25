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23:31 (мск), источник: 112.ua

Савченко в Николаеве забросали яйцами, произошла потасовка

Савченко обвинили в сотрудничестве с ФСБ.

Источник: 112.ua

Внефракционного народного депутата Надежду Савченко, которая сегодня проводила встречу с жителями Николаева, забросали яйцами, сообщает издание «НикВести».

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Представители «Правого сектора», «Национального корпуса» и партии «Свобода» обвиняли Савченко в сотрудничестве с российской властью и Федеральной службой безопасности РФ. После словесных споров в нардепа полетело несколько яиц. Видео опубликовано на канале Новости-N в YouTube.

На месте присутствуют около 20 сотрудников патрульной полиции. После потасовки туда также приехала машина скорой помощи.

Напомним, ранее в сети появилось фото, на котором Савченко демонстрирует кому-то неприличный жест. Отметим, что четко момент конфликта не попал в на камеру Рады, однако, речь, очевидно, идет о моменте на видео ниже. Здесь как раз видны жесты премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, о которых, очевидно, говорит депутат Савченко.

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