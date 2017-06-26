Сквозь тёмные очки. Чем защитить глаза от солнца

Наш эксперт — врач-офтальмолог Марина Владимирова.

Как же мы все соскучились по солнцу! Неудивительно, что его появление на небосклоне вызывает у нас почти детский восторг! Но не теряйте бдительность и будьте осторожны — агрессивный ультрафиолет опасен для глаз. Чтобы безопасно наслаждаться солнечными лучами, давайте выбирать правильную летнюю одежду для глаз!

Главный элемент

Самое главное в очках от солнца — это категории защитного фильтра. Их несколько. Для города и погожих дней в средней полосе подходит категория, обозначаемая цифрой 2: такие линзы пропускают 18−43% солнечного света. Если вы собираетесь к морю, нужно приобрести очки с категорией 3: их светопропускающая способность — 8−18%.

Самую высокую степень защиты сетчатки глаза от разрушительного света означает 4. Она нужна альпинистам, любителям сёрфинга и водных лыж, однако некоторые офтальмологи рекомендуют такую степень защиты использовать в солнцезащитных очках для детей до трёх лет, если вы вывозите их к морю.

Найти заветную цифру можно, исследовав маркировку на дужках, а также прочитав этикетку или инструкцию, прилагающуюся к очкам. Разумеется, если вы покупаете этот предмет в салонах оптики, а не в обычном магазине или на уличном лотке.

Ещё один важный момент — специальные покрытия линз. Если вы часто работаете на дачном участке, есть смысл приобрести солнцезащитные очки с покрытием линз, отталкивающим пыль, грязь и воду. А при склонности к аллергии нужно приобрести очки с противоаллергенным покрытием (его наличие подтверждает специальный сертификат).

Жизнь не в розовом свете

Комфортность и защитные свойства солнечных очков зависят и от цвета линз. Коричневый фильтрует больше светового излучения и даёт лучшую контрастность изображения, а также снижает напряжение глаз. Серый обеспечивает естественную цветопередачу, но это не лучший вариант для отпуска на море. Зелёные линзы понижают внутриглазное давление. А вот оригинальные, модные и привлекательные голубые стёкла снижают чёткость изображения и отрицательно влияют на сетчатку глаза, равно как и розовые, которые подходят только для неяркого солнечного света.

Персональный выбор

Несколько советов по поводу выбора солнцезащитных очков тем, у кого есть проблемы со зрением или имеются другие важные особенности.

Если вы носите контактные линзы с УФ-фильтром, то учтите, что они закрывают лишь область сетчатки глаза, а не всё глазное яблоко, поэтому дополнительно вам необходимы обычные солнечные очки.

Для тех, кто постоянно пользуется очками с диоптриями, оптимальный вариант — фотохромные линзы (хамелеоны). Они самостоятельно реагируют на степень освещённости (затемняются или становятся прозрачными в помещении) и отлично защищают глаза. Кстати, офтальмологи рекомендуют носить их и для профилактики катаракты. Более экономичный вариант — солнцезащитные клипсы, которые надеваются поверх обычных очков.

А вот водителю стоит приобрести солнцезащитные очки с поляризационными линзами. Они оберегают глаза не только от солнца, но и от ярких бликов на кузовах, стёклах и хромированных деталях движущихся по трассе транспортных средств.

Важные нюансы

Воздействие ультрафиолета на глаза — тема очень широкая. Мы расскажем лишь о некоторых вещах, о которых вы, возможно, и не подозревали.

Для зрения гораздо опаснее находиться на солнце в утренние часы и во второй половине дня: воздействие ультрафиолета на глаза сильнее, когда солнце находится на их уровне. Для защиты используйте плотно прилегающие очки с широкими дужками.

Особенного внимания и заботы требуют детские глазки. У малышей зрачок больше, а хрусталик прозрачнее, чем у взрослых. Причём чем младше ребёнок, тем восприимчивее его глаза к солнечным лучам — у детей до 10 лет три четверти вредного излучения беспрепятственно попадает на сетчатку.

Негативный эффект воздействия на глаза ультрафиолетового излучения способен накапливаться с годами — чем дольше вы находились на солнце без надёжной защиты, тем выше риск нарушения зрения и развития разных офтальмологических заболеваний.

Солнечный удар может прийтись не только на голову, но и на органы зрения. Если вернувшись с пляжа, через какое-то время вы почувствовали боль и резь в глазах, возникли покраснение и отёки, возможно, солн­це ударило по роговице или слизистой глаз. Это может быть фотокератит, поэтому надо незамедлительно действовать. Нужно как следует промыть глаза чистой водой и закапать любой увлажнитель — обязательно возьмите с собой в отпуск капли типа искусственной слезы. И конечно, пару дней на солнце — ни-ни.

Первый читатель

Дрессировщица Дарья Костюк:

— Для меня очки — своего рода фетиш, как у многих мужчин часы. Это обязательно должен быть бренд, который является гарантом качества. Также при покупке очков от солнца для меня важна подходящая форма («капли»), чёрные, а не коричневые стёкла и хорошая оправа.