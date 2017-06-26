Почему во врачи идёт всё больше двоечников?

Михаил Делягин, директор Института проблем глобализации.

Более всего упали средний и минимальный баллы абитуриентов, зачисленных на направление «здравоохранение», — на 5,45 и 12 баллов до 74,03 и 36,7 балла соответственно.

Это отражает один из главных результатов реформы, превращающей здравоохранение в «здравозахоронение» — заметное падение престижа профессии врача. Сегодня врач во многих случаях низведён до состояния писаря, заваленного огромным объёмом заведомо бессмысленной писанины, получающего гроши с перспективой дальнейшего их урезания и ростом рабочей даже не загрузки, а перегрузки. При этом он зачастую не имеет должной аппаратуры, а если она есть — к ней нет необходимых расходных материалов, а если есть и они — часто его не научили ей пользоваться (в том числе потому, что он был занят составлением отчётов).

Помимо всех житейских передряг врач является объектом растущей враждебности населения, ибо всё чаще в принципе не имеет возможность оказать медицинскую помощь, но при этом получает за её оказание пусть и незначительные, но день­ги. В целом ряде случаев врач не имеет реальных знаний (так как ему их не дали в вузе) и навыков (достаточно вспомнить о намерении тренировать хирургов на муляжах вместо анатомических театров), но чётко сознаёт, что его задача, на которую его ориентирует система, — не излечение людей, а «залечивание» их с оказанием максимально дорогостоящих «медицинских услуг» (включая ненужные тяжелейшие операции), чтобы тянуть деньги либо с людей, либо из бюджета.

Врачи, сохраняющие верность клятве Гиппократа, оказываются враждебными системе и в ряде случаев беспощадно отторгаются ею.

А ведь профессия врача — одна из тяжелейших и наиболее ответственных!

Одним из результатов изложенного и является падение престижа профессии и, соответственно, снижение средних требований к абитуриентам медицинских вузов.

Стоит напомнить, что в переводе на традиционную пятибалльную систему 36,7 балла — это меньше «двойки». Таким образом, кого-то из нас будут лечить нынешние абитуриенты, оказавшиеся неспособными усвоить и нынешнюю, предельно упрощённую школьную программу даже на два балла.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

*Выпуск «Навигатора абитуриента» подготовлен в рамках проекта «Социальный навигатор МИА «Россия сегодня».