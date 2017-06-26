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03:07 (мск), источник: Вести Приморье

Летние грозы и град ожидают Приморье на этой неделе

26 июня погоду Приморского края будет определять антициклон. В крае солнечно и без осадков. Ветер днем сменится на южное направление, начнется потепление. Ночью было холодно +6 °С +13 °С. Днем воздух прогреется до +21 °С +27 °С, на побережье будет комфортно +15 °С +20 °С. Днем или ближе к вечеру на побережье местами появится туман. Стационарный фронт будет определять погоду в Приморье до конца июня.

27 июня к Приморскому краю приблизится фронтальный раздел. В этот раз фронт не пойдет на юг, а остановится на границе Приморского и Хабаровского края. В северных районах Приморского края начнется неустойчивый период погоды с дождями и грозами. Атмосферный фронт будет временами усиливаться, а иногда ослабевать. Южные районы Приморья будут находиться вдали от малоподвижного фронта, поэтому в южных районах осадки маловероятны, на побережье снова появится туман и морось.

В период с 27 июня по 30 июня на севере Приморского края погода будет неустойчивой. Пройдут кратковременные дожди и грозы, местами сильные. Сильные кратковременные ливни и грозы, местами град ожидается в ночь с 27 на 28 июня и днем 28 июня, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Маглипогоду.

В связи с обострением фронтального раздела в ночь с 27 на 28 июня в северных районах края ожидаются сильные ливни и грозы, местами возможен град. Также в ночь с 29 на 30 июня в северных районах местами ожидается опасное количество осадков! В южных районах осадков почти не будет, местами прогремят летние грозы, но в целом будет устойчивая погода. В континентальных районах установится жаркая погода, на побережье будут прохладно. Усилится южный ветер. Наиболее сильный ветер будет на Приханкайской равнине в районе Уссурийска.

На побережье туман и низкая облачность, временами морось. Температура днем +25 °С +31 °С, на севере края и на Приханкайской равнине +19 °С +24 °С, на побережье +14 °С +18 °С.

30 июня есть вероятность прохождения фронтального раздела через Приморский край! В этом случае будет ухудшение погоды на всей территории края.

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