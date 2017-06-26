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03:03 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Лайнер Costa NeoRomantica зашел во Владивосток

Он пришвартовался в порту в 07.00.

6
фотографий
6
фотографий

Владивосток, 26 июня, PrimaMedia.

Круизный лайнер Costa NeoRomantica во второй раз в этом году пришвартовался в порту Владивостока к причалам Морского вокзала. На борту Costa NeoRomantica в столицу Приморья прибыло более тысячи туристов из Японии и Южной Кореи, а также около 500 членов экипажа. Лайнер прибыл во Владивосток из Канадзавы, далее он последует к берегам Кореи в город Сокчо, сообщили ИА PrimaMedia в ООО «Владивостокский морской терминал».

В 8.00 на видовой площадке Морского вокзала состоялась церемония приветствия пассажиров и экипажа лайнера, организованная при поддержке молодежного центра Дальневосточного государственного технического рыбохозяйственного университета. Жителей и гостей города порадовали незабываемые выступления в добрых русских традициях с особым владивостокским шиком: визитная карточка города — церемониальный отряд барабанщиц, танцевальный коллектив «Ладья», вокалист Алексей Виноградов.

Интересные факты: Итальянская компания CostaCruises- одна из самых старых и известных в Европе, поэтому более чем за 50 лет своего присутствия на рынке она сохранила множество традиций и уникальных особенностей. Свои круизы она организовывает под лозунгом «Круизы в итальянском стиле». Этот лозунг проявляется в каждой детали: от декора залов до организации питания в ресторане. Компания обладает одним из самых внушительных флотов среди «коллег по цеху» — на службе 14 лайнеров, все корабли ходят под итальянским флагом. Генеральный офис компании располагается в Генуе.CostaCruises является абсолютным рекордсменом относительно количества круизов — более 225 морских путешествий ежегодно, более 60 маршрутов продолжительностью до 22 дней.Costa NeoRomantica был построен в 1993 году. В длину судно достигает 219 метров. Корабль способен разместить на борту до 1894 пассажиров в 789 каютах, которые обслуживают 650 человек.

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